Di Euronews

Lunedì un gruppo di agricoltori francesi ha bloccato un'autostrada parcheggiando i trattori al casello. Morta una donna che manifestava con il marito e la figlia adolescente nel sud-ovest del Paese

Non si fermano le proteste degli agricoltori in tutta Europa: lunedì decine di coltivatori francesi hanno bloccato un'autostrada fuori Perpignan, in Occitania. Tra i motivi delle manifestazioni i costi sempre crescenti che il settore deve affrontare e le ricadute delle normative ambientali su produttività e profitti.

Questa mattina a Pamiers è rimasta uccisa una donna che manifestava con il marito e la figlia adolescente a un posto di blocco degli agricoltori. Un'auto si è lanciata contro il gruppo di dimostranti: l'uomo e la ragazza sono rimasti gravemente feriti, la Polizia ha dichiarato di aver fermato chi era a bordo del veicolo.

Le proteste degli agricoltori francesi

Gli agricoltori francesi manifestano in tutto il Paese per chiedere semplificazioni amministrative e indennizzi più veloci in caso di calamità naturali. Ieri sera l'incontro tra il primo ministro francese Gabriel Attal e Arnaud Rousseau, presidente del sindacato degli agricoltori Fnsea, non ha prodotto grandi risultati. Il malcontento degli agricoltori si aggiunge all'annuncio del Ministero dell'Agricoltura di un nuovo rinvio del pacchetto di riforme già a lungo ritardato.

Già la settimana scorsa nella Francia sud-occidentale è stato bloccato un tratto dell'autostrada A64. Sempre lunedì 22 gennaio nella stessa regione gli agricoltori hanno impedito l'accesso alla centrale nucleare di Golfech. Il presidente del sindacato degli agricoltori francesi ha promesso che le azioni riguarderanno "tutti i dipartimenti", sottolineando che "l'aumento della tensione è forte".

Le proteste negli altri Paesi europei

Traffico paralizzato dalle proteste degli agricoltori anche in Germania e Romania, analoghe manifestazioni sono state organizzate nei Paesi Bassi e in Polonia.

Gli agricoltori e i trasportatori romeni si sono detti insoddisfatti dalle misure annunciate dal Governo e protestano su strade e autostrade per il tredicesimo giorno consecutivo. I manifestanti hanno dichiarato che rimarranno nella periferia di Bucarest finché le loro richieste non saranno approvate.