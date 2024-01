David J. Phillip/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

In Romania è iniziato il progetto per ripopolare il Mar Nero, dove molte specie animali e vegetali sono minacciate dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici. L'Istituto di biologia di Bucarest ha piantato un'alga essenziale per l'ecosistema marino della zona