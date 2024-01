Di Euronews

Le forze pakistane hanno risposto agli attacchi di Teheran di martedì nella provincia del Belucistan. Alta la tensione nella regione al confine tra i due Paesi

L'aviazione pakistana ha lanciato giovedì mattina attacchi di rappresaglia contro l'Iran che avrebbero preso di mira postazioni di militanti. Un attacco che ha ucciso almeno sette persone, di cui tre donne e quattro bambini, e che ha ulteriormente innalzato le tensioni tra i due Paesi. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che Teheran ha condannato fermamente l'attacco e "ha chiesto una spiegazione immediata" al Pakistan.

Alta tensione tra Pakistan e Iran

Gli attacchi nella provincia di Sistan e Baluchistan fanno seguito all'attacco iraniano di martedì in territorio pakistano che ha ucciso due bambini nella provincia sudoccidentale del Belucistan. Gli attacchi mettono a rischio le relazioni diplomatiche tra Teheran e Islamabad, poiché l'Iran e il Pakistan, dotato di armi nucleari, si guardano da tempo con sospetto a causa degli attacchi dei militanti.

Il ministero degli Esteri del Pakistan ha detto che si è trattato di "una serie di attacchi militari di precisione altamente coordinati e specificamente mirati". "L'azione di questa mattina è stata intrapresa alla luce di informazioni credibili su imminenti attività terroristiche su larga scala", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato. "Questa azione è una manifestazione della determinazione incrollabile del Pakistan a proteggere e difendere la sua sicurezza nazionale contro tutte le minacce".

Il vice governatore della provincia iraniana di Sistan e Baluchestan, Ali Reza Marhamati, ha detto che nell'attacco di giovedì sono morti tre donne e quattro bambini e ha aggiunto che le vittime non erano cittadini iraniani, parlando poi di un'esplosione separata vicino a Saravan.

Iran colpisce basi sunnite in Pakistan

Gli sviluppi di giovedì arrivano un giorno dopo che il Pakistan ha richiamato il suo ambasciatore a Teheran a causa degli attacchi di martedì da parte dell'Iran nella provincia sud-occidentale del Belucistan. L'Iran ha affermato di aver preso di mira le basi delgruppo separatista sunnita Jaish al-Ad.L'attacco ha suscitato una forte condanna da parte del Pakistan, che ha denunciato una "palese violazione" del proprio spazio aereo e ha fatto sapere che nell'attacco sono morti due bambini.

I gruppi separatisti nella regione

In Iran e in Pakistan operano diversi gruppi di insorti, tra cui il gruppo separatista che è stato preso di mira da Teheran. Tutti hanno l'obiettivo comune di un Baluchistan indipendente per le aree di etnia baluci in Afghanistan, Iran e Pakistan.

La provincia pakistana del Belucistan, così come la vicina provincia iraniana del Sistan e Baluchestan, hanno affrontato un'insurrezione di basso livello da parte dei nazionalisti baluci per più di due decenni.

L'Iran e il Pakistan condividono un confine di novecento chilometri, in gran parte privo di leggi, in cui contrabbandieri e militanti passano liberamente tra i due Paesi La rotta è anche fondamentale per le spedizioni globali di oppio dall'Afghanistan.