Più di 1.000 persone hanno manifestato per sostenere un attivista per i diritti umani, che il giorno prima era stato aggiunto alla lista dei terroristi ed estremisti

In Russia, la polizia ha usato la forza per disperdere una manifestazione a sostegno di un attivista per i diritti umani e per l'ambiente, condannato a quattro anni di carcere.

È successo a Baymak, nella repubblica del Bashkortostan (Baschiria), situata nel centro della Russia al confine tra l’Europa e l’Asia.

Condanna a quattro anni per insulti alla Polizia

Fail Alsynov è stato condannato a quattro anni dopo che il tribunale distrettuale di Baymaksky lo ha riconosciuto colpevole di "incitamento all'odio etnico".

Più di 1.000 persone si sono radunate vicino al tribunale per sostenere Alsynov, che il giorno prima era stato aggiunto alla lista dei terroristi ed estremisti.

Secondo le autorità, l'attivista avrebbe insultato la polizia durante una manifestazione di protesta nell’aprile 2023.

Una folla di persone si è ritrovata davanti al tribunale prima della sentenza di condanna per Alsynov, originariamente prevista per il 15 gennaio, ma rinviata di due giorni a causa delle proteste.