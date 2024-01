Cento giorni di guerra a Gaza, Netanyahu: "Nemmeno L'Aia potrà fermarci"

Di Euronews

Il premier israeliano commenta gli sviluppi del conflitto contro Hamas e si difende dalle accuse del Sudafrica portate davanti alla Corte di Giustizia. Netanyahu assicura che la guerra continuerà e che nemmeno L'Aia potrà fermarla

Domenica, 14 gennaio, i combattimenti nella Striscia di Gaza hanno raggiunto la soglia dei cento giorni, segnando lo scontro più lungo e mortale tra Israele e palestinesi dalla fondazione dello Stato di Israele nel 1948. Israele persisterà però nella sua campagna contro Hamas fino alla vittoria, respingendo qualsiasi potenziale intervento, compreso quello della Corte internazionale di Giustizia. Lo ha detto sabato il primo ministro Benjamin Netanyahu in conferenza stampa.

Netanyahu: "Guerra fino alla eliminazione di Hamas"

I commenti di Netanyahu hanno fatto seguito alle udienze della Corte internazionale di giustizia sulle accuse del Sudafrica di genocidio israeliano contro i palestinesi, un'affermazione che Israele respinge in quanto diffamatoria e ipocrita. Nonostante il Sudafrica abbia chiesto un ordine provvisorio per fermare l'offensiva israeliana, Netanyahu ha detto sabato sera in un discorso televisivo, riferendosi all'Iran e alle sue milizie alleate: "Nessuno ci fermerà, né L'Aia, né l'asse del male e nessun altro".

Israele non rispetterà l'ordine di cessare le ostilità

Si prevede che il caso davanti a Corte del L'Aia durerà anni, ma le sentenze provvisorie potrebbero essere emesse entro poche settimane. Netanyahu ha chiarito che Israele non rispetterà alcun ordine di cessare le ostilità, aggravando potenzialmente il suo isolamento internazionale.