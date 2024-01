In migliaia sono scesi in piazza sabato per chiedere la fine dei combattimenti Gaza. Da Roma a Washington, passando per Londra e Parigi, i manifestanti hanno mostrato bandiere della Palestina e alcuni hanno bloccato le strade distendendosi a terra ricoperti da teli bianchi insaguinati

Decine di migliaia di persone si sono riunite sabato, 13 gennaio, in massicce manifestazioni nelle capitali del mondo per celebrare la "Giornata di azione globale per la Palestina" e per chiedere il cessate il fuoco e la fine della guerra a Gaza, entrata oggi nel suo centesimo giorno.

A Roma teli bianchi in strada, lapidi per bambini a Napoli

A Roma, migliaia di manifestanti hanno attraversato il centro, arrivando vicino al Colosseo, alcuni portavano cartelli con la scritta “Stop al genocidio”. Durante la manifestaizione,in mezzo al frastuono degli effetti sonori che imitavano l'esplosione delle bombe, alcuni manifestanti si sono sdraiati per strada e si sono coperti con teli bianchi come se fossero cadaveri, mentre altri si sono inginocchiati accanto a loro, con i palmi imbrattati di vernice rossa. A Napoli in Piazza Municipio, Amnesty International ha installato piccole lapidi bianche con i nomi di alcuni dei bambini uccisi a Gaza per chiedere un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente. Altre manifesfestazioni sono state organizzate anche nelle altre città italiane, tra cui Milano, Firenze, Brescia e Pescara.

Proteste davanti alla Casa Bianca pro-palestina

Nella capitale degli Stati Uniti i manifestanti hanno espresso la loro rabbia nei confronti dell’amministrazione di Joe Biden, chiedendo di sospendere completamente gli aiuti statunitensi a Israele. Migliaia di manifestanti si sono riuniti sabato davanti alla Casa Bianca per chiedere la fine dell'azione militare israeliana a Gaza. Alcuni dei cartelli recitavano: “Nessun voto per Genocide Joe”, “Biden ha le mani sporche di sangue” e “Lasciate vivere Gaza”.

Messe in vendita anche bandiere sudafricane mentre i manifestanti intonavano slogan a sostegno del Pase le cui accuse di genocidio contro Israele hanno spinto la Corte internazionale di Giustizia de L’Aia a occuparsi del caso.

Bambini marciano a Londra con Amal

Un gruppo di bambini si è unito alla marcia pro-palestinese attraverso il centro di Londra: con loro anche Amal, un enorme marionetta di 3,5 metri originariamente destinata a evidenziare la sofferenza dei rifugiati siriani. Amal era diventata un emblema dei diritti umani durante un viaggio di ottomila chilometri dal confine turco-siriano a Manchester nel luglio 2001.“Amal è una bambina e una rifugiata e oggi a Gaza l’infanzia è sotto attacco, con un numero insondabile di bambini uccisi. L’infanzia stessa viene presa di mira. Ecco perché camminiamo”, hanno spiegato gli organizzatori della marcia. Oggi è attesa una marcia pro-israele a Londra. Mentre nel centro di Tel Aviv è stata eretta un'installazione sotto forma di tunnel sotterraneo simile a quelli in cui sarebbero tenuti i 130 ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

la marionetta di Amal a Londra Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Bandiere palestinesi a Parigi

Molte centinaia di manifestanti si sono riuniti nella piazza della Repubblica di Parigi per chiedere un cessate il fuoco immediato, la fine della guerra, la revoca del blocco su Gaza e l’imposizione di sanzioni contro Israele. I manifestanti in marcia sventolavano la bandiera palestinese e tenevano in alto cartelli e striscioni con la scritta: “Da Gaza a Parigi. Resistenza."