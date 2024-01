Evade il boss della droga, coprifuoco in Ecuador

Di Euronews

Adolfo Macías, alias Fito, è il leader di una delle bande dedite al narcotraffico più potenti dell'Ecuador, Los Choneros. Il boss sarebbe scomparso

Stato di emergenza in Ecuador per riportare l'ordine nelle carceri del Paese, dopo l'evasione di un boss del cartello della droga.

Fito è scomparso dal carcere dove stava scontando la sua pena e le autorità stanno indagando per capire se e come sia riuscito a evadere.

Dopo la fuga di Fito e i disordini in sei carceri, il presidente Daniel Noboa ha decretato lo stato di emergenza con coprifuoco dalle 23:00 alle 05:00.

L'esercito ecuadoriano pattuglia la Zona di sicurezza speciale istituita nella città costiera di Esmeraldas e ha istituito posti di blocco per la caccia all'uomo.

Fito è considerato uno dei detenuti più pericolosi del Paese.