La decisione del Maine di escludere l'ex presidente degli Usa Donald Trump dalle primarie dei repubblicani era arrivata per via del suo ruolo nell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Si attende l'esito del ricorso. Trump è stato a più riprese accusato di insurrezione e cospirazione

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato martedì un ricorso contro la decisione della segretaria di Stato del Maine che lo ha escluso dalle primarie statali per il suo ruolo nell'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Usa.

Trump, il primo candidato alla nomination repubblicana per le elezioni presidenziali del 2024, ha fatto ricorso contro la decisione del Maine presa dalla democratica Shenna Bellows, che è diventata il primo segretario di Stato nella storia a impedire a qualcuno di candidarsi alla presidenza.

"La segretaria di Stato Shenna Bellows ha emesso questa decisione in merito a tre ricorsi presentati dagli elettori del Maine contro la candidatura di Donald J. Trump alle primarie repubblicane per la presidenza degli Stati Uniti", si legge nel post su X.

La decisione è arrivata in base alla Sezione 3 del 14° Emendamento, utilizzata di rado. Tale disposizione vieta a coloro che hanno "partecipato a un'insurrezione" di ricoprire una carica. I critici hanno avvertito che si trattava di un eccesso di potere e che la corte non poteva semplicemente dichiarare che l'attacco del 6 gennaio era una "insurrezione" senza un processo giudiziario più consolidato.

Trump accusa la segretaria del Maine di discrezionalità

L'appello di Trump di martedì chiede che Bellows sia obbligata a inserirlo nella scheda elettorale delle primarie del 5 marzo. Il ricorso sostiene che la segretaria abbia abusato della sua discrezionalità e si sia basata su "prove inaffidabili".

"La segretaria avrebbe dovuto ricusarsi a causa dei suoi pregiudizi nei confronti del presidente Trump, come dimostrato da una storia documentata di dichiarazioni precedenti che pregiudicano la questione presentata", hanno scritto gli avvocati di Trump.

Gli oppositori di Trump hanno intentato decine di cause per squalificarlo in diversi Stati. Nessuna ha avuto successo fino a quando una sottile maggioranza di sette giudici del Colorado - tutti nominati da governatori democratici - si è pronunciata contro Trump il mese scorso. La decisione della Corte suprema del Colorado segna la prima volta nella storia in cui la disposizione è stata utilizzata per impedire a un candidato alla presidenza di presentarsi.

Atteso l'esito dell'appello di Trump

Martedì Bellows ha ribadito all'Associated Press che la sua decisione era sospesa in attesa dell'esito dell'appello.

"Questo fa parte del processo. Ho fiducia nella mia decisione e nello Stato di diritto. Questo è il processo del Maine ed è davvero importante che prima di tutto ognuno di noi che serve nel governo rispetti la Costituzione e le leggi dello Stato", ha dichiarato.

L'ex presidente dovrebbe presto appellarsi a un divieto simile imposto dalla Corte suprema del Colorado. L'appello sarà presentato alla Corte suprema degli Stati Uniti, mentre l'azione di Bellows è stata impugnata presso la Corte superiore del Maine.

L'ex presidente e il suo staff sostengono che la Sezione 3 non si applichi al presidente. Un'opinione che ha scatenato una dura risposta dalla Corte del Colorado: "Il Presidente Trump ci chiede di affermare che la Sezione 3 squalifica ogni insurrezionalista che rompe il giuramento, tranne quello più potente, e che impedisce agli insorti di ricoprire virtualmente ogni carica, sia statale che federale, tranne quella più alta del Paese".