Di Maria Michela D'Alessandro

Il 1 gennaio un terremoto di magnitudo 7.6 ha scosso il Giappone. La città di Wajima e la prefettura di Ishikawa tra le più colpite

Si contano ancora le vittime e i dispersi dopo il violento terremoto che ha scosso il Giappone nel primo giorno del nuovo anno. Il 2 gennaio i funzionari della prefettura di Ishikawa, tra le più colpite, hanno riferito della morte di 55 persone. Di questi, 20 morti sono stati segnalati nella città di Suzu, mentre 24 a Wajima, dove è scoppiato un incendio in un mercato frequentato da turisti.

"Sono stati confermati danni molto significativi, numerose vittime, edifici crollati e incendi - ha detto questa mattina il premier giapponese Fumio Kishida -. Dobbiamo correre contro il tempo" per salvare vite umane.

Oltre 200 edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati dalle fiamme nella città di Wajima in seguito agli incendi scoppiati a causa del terremoto. Proprio la città a circa 500 km da Tokyo e situata molto vicina all'epicentro, è una delle più colpite dal sisma. Nelle prefetture di Ishikawa, Toyama e in altre aree vicine le persone evacuate sono più di 30mila - ancora sospesi i servizi aerei e ferroviari locali.

Revocato l'allarme tsunami

Intanto, l'allarme tsunami, diramato dopo il sisma, che copriva vaste aree lungo il Mar del Giappone, è stato revocato questa mattina, dopo che l'onda più alta di circa 1,2 metri ha raggiunto il porto di Wajima ieri notte.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha fatto sapere che un'altra scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata oggi alle 10:37 ora locale (2:17 in Italia) nella prefettura centroccidentale giapponese Ishikawa, colpita ieri dal violento sisma di magnitudo superiore a 7. Secondo l'agenzia meteorologica nipponica Jma, il Giappone centrale è stato colpito da almeno 155 terremoti tra ieri pomeriggio e stamattina.

L'Agenzia della Casa Imperiale giapponese annulla il saluto pubblico di Capodanno

A causa del terremoto che ha colpito il Paese l**'Agenzia della Casa Imperiale giapponese** ha annullato il tradizionale saluto pubblico di Capodanno previsto per oggi, a cui avrebbero partecipato l'Imperatore Naruhito e i membri della famiglia reale.

"Su indicazione dello stesso sovrano e dell'imperatrice Masako, l'agenzia ha deciso di non procedere con l'evento a Tokyo in considerazione dei danni causati dal sisma alle numerose persone", si legge in una nota.

Durante il tradizionale evento di inizio anno, i membri della famiglia imperiale dal balcone della residenza di solito rivolgono i saluti ai sudditi che si radunano nei giardini del parco, al centro della capitale.