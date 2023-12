Di Euronews

Antisemitismo, il consiglio di amministrazione dell'Università di Harvard ha deciso di sostenere la rettrice Claudine Gay dopo l'audizione al Congresso

Il consiglio di amministrazione dell'università di Harvard ha deciso di sostenere la rettrice Claudine Gay.

Dopo un'audizione al Congresso degli Stati Uniti sull'antisemitismo nei campus universitari, Gay insieme alle altre due rettrici dell'università della Pennsylvania e del MIT, Elisabeth Magill e Sally Kornbluth, sono finite nel mirino di 70 parlamentari repubblicani che ne hanno chieste le dimissioni, nel caso di Harvard supportati dai finanziatori del prestigioso ateneo statunitense.

I vertici accademici sono stati accusati di non aver combattuto "l'antisemitismo endemico" nei campus universitari durante le proteste contro Israele.

Il cda di Harvard ha detto che la libertà di espressione e quella accademica non possono essere sottoposte a pressioni politiche.

Le audizioni alla Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti

Interrogata in Aula sul codice di comportamento e sulle iniziative messe in campo dagli studenti per protestare contro l'attacco di Israele a Gaza, la rettrice Magill ha dichiarato che la libertà di espressione trova il suo limite nei fatti: "Dipende dalla condotta degli studenti: se le parole diventano azioni, bisogna prendere provvedimenti".

Anche Gay ha risposto mettendo in primo piano il contesto in cui si sviluppano le proteste universitarie.

"In questo momento tumultuoso e difficile, sosteniamo all'unanimità la rettrice Gay" ha detto il consiglio di amministrazione di Harvard, che si era già riunito domenica scorsa per valutare la questione, ma non aveva preso provvedimenti.

A dimettersi è stata invece proprio Elisabeth Magill, rettrice dell'università della Pennsylvania, alcuni giorni dopo la sua audizione alla Camera.