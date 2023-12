La Nord Corea lancerà nuovi satelliti spia

Di Euronews

Il leader nordcoreano ha annunciato il rafforzamento della difesa militare e nucleare per il prossimo anno. Secondo gli osservatori, Kim Jong-un punta a un alleggerimento delle sanzioni da parte degli Stati Uniti

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di lanciare altri tre satelliti militari di spionaggio, di produrre più materiali nucleari e di introdurre moderni droni d'attacco nel 2024, invocando una preparazione bellica "schiacciante" per far fronte alle azioni degli Stati Uniti. Lo hanno riferito domenica, 31 dicembre, i media statali.

Nuovi test prima delle elezioni negli Stati Uniti

I commenti di Kim, pronunciati durante un'importante riunione del Partito dei Lavoratori per stabilire gli obiettivi statali per il prossimo anno, suggeriscono che il Paese intensificherà una serie di test in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre.

Kim cerca un alleggerimento delle sanzioni

Secondo gli osservatori, il leader nordcoreano ritiene che una maggiore capacità nucleare darebbe al Paese un'altra possibilità di avviare un dialogo con gli Stati Uniti per ottenere un alleggerimento delle sanzioni se l'ex presidente Donald Trump tornasse alla Casa Bianca.