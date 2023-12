Pavel Golovkin/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

I giocattoli per le feste di fine anno in Russia - Diritti d'autore Pavel Golovkin/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

I giocattoli per le feste di fine anno in Russia - Diritti d'autore Pavel Golovkin/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

In Russia, nell'ultimo anno, i prezzi dei giocattoli Lego e Barbie sono più che raddoppiati. Per Natale i produttori russi hanno messo in commercio delle copie degli originali. In vendita anche i carri armati, simbolo della guerra in Ucraina