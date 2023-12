Colpite località sparse per tutta l'Ucraina, tra cui Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Leopoli

Le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il territorio ucraino nelle prime ore di venerdì mattina, quando droni e missili russi hanno colpito Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Leopoli. In tutto il Paese diverse persone sono rimaste ferite e almeno due sono state uccise. Intanto i russi continuano ad avanzare sul fronte orientale.

Il portavoce dell'aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat ha dichiarato che la Russia ha utilizzato circa 110 missili ipersonici, da crociera e balistici, tra cui il tipo X-22, estremamente difficili da intercettare.

Gli attacchi sono stati diffusi e di vasta portata, colpendo città sparse per tutto il territorio ucraino: Kharkiv dista meno di 40 chilometri dal confine orientale con la Russia, mentre Leopoli si trova nell'estremo ovest dell'Ucraina, a soli 70 chilometri dal confine con la Polonia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato gli attacchi sul suo profilo X, elencandone i danni. "Le mie condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Auguro una pronta guarigione ai feriti. Risponderemo sicuramente agli attacchi terroristici. E continueremo a lottare per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà", ha scritto.

I danni degli attacchi notturni

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato su Telegram che sette persone sono state ricoverate in ospedale e che tre persone sono rimaste sepolte sotto le macerie di un magazzino. Il primo cittadino ha aggiunto che è stata colpita anche una stazione della metropolitana che fungeva da rifugio antiaereo.

Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov ha dichiarato che una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite in una serie di attacchi sulla città che hanno danneggiato un ospedale ed edifici residenziali.

A Odessa, il sindaco della città ha riferito che un edificio ha preso fuoco dopo essere stato colpito dai detriti di un drone abbattuto, mentre a Leopoli una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite.

Bombe su Zaporizhzhia: tre morti

Già giovedì i bombardamenti russi hanno provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre nove in due villaggi della regione di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale.

Due delle vittime sono due pescatori del villaggio di Bilenke, dove sono stati feriti "con diversi gradi di gravità" altri cinque civili, ha riferito l'ufficio del procuratore generale su Telegram. Bilenke si trova sulle rive del Dnipro, le cui acque fungono da linea del fronte naturale tra l'esercito russo e quello ucraino.

Un altro attacco, nel villaggio di Orikhiv, ha causato la morte di un residente e quattro feriti, secondo le autorità.

Le forze russe hanno effettuato diversi attacchi anche nelle regioni di Kharkiv (nord-est) e Kherson (sud-est). Secondo la polizia regionale di Kharkiv, una donna di sessant'anni è morta per le ferite riportate dopo un bombardamento a Vovchansk, vicino al confine con la Russia. Altre tre donne di età compresa tra i 58 e i 76 anni sono rimaste ferite in un attacco aereo sul villaggio di Glushkivka.

"Abbiamo bisogno di più sostegno"

"Stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore", ha scritto su Telegram l'assisente presidenziale Andriy Yermak.

Mercoledì gli Stati Uniti hanno annunciato quello che potrebbe essere l'ultimo pacchetto di aiuti militari a Kiev, a meno che il Congresso non approvi la legge di finanziamento supplementare in fase di stallo a Capitol Hill.

La 54esima tranche di aiuti, da 250 milioni di dollari, comprendemunizioni per la difesa aerea e per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, colpi di artiglieria e oltre 15 milioni di colpi per armi da fuoco, tutto prelevato dalle scorte del Pentagono.

Nel suo usuale discorso serale, giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Congresso e il presidente Joe Biden: "Sono grato al Presidente Biden, al Congresso - entrambi i partiti - e a tutti coloro che ci sostengono in un compito molto specifico: Il terrore russo deve essere sconfitto".