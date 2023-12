Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Celebrati oggi i funerali delle vittime di un raid israeliano nel campo profughi di Nur Shams

Di Maria Michela D'Alessandro

Dopo il raid in un campo profughi in Cisgiordania, l'Idf intensifica le operazioni a Khan Yunis. Netanyahu risponde ad Erdoğan: non accettiamo prediche da chi commette un genocidio fra i curdi