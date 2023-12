Natale insanguinato a Gaza, oltre 400 morti nelle ultime quarantotto ore. Israele conferma la morte di 153 soldati e di circa ottomila miliziani. Hamas e i gruppi armati palestinesi valutano proposta di tregua ricevuta dall'Egitto

Israele ha proseguito domenica la sua campagna militare sul sud di Gaza, dove è ormai intrappolata la maggior parte dei palestinesi sfollati dal resto della Striscia.

L'esercito israeliano (Idf) ha dichiarato di avere colpito duecento obiettivi nelle ultime 24 ore, con l'intento di sconfiggere Hamas e di liberare i 129 ostaggi rimasti nelle mani dei gruppi armati palestinesi.

Amir e la sua famiglia pensavano che avrebbero trovato sicurezza nella struttura della Mezzaluna Rossa ma si sbagliavano. Oggi il bambino di 13 anni ha perso la vita all'ospedale Al-Amal di Khan Younis dopo essere stato colpito da un drone israeliano.

Ottomila miliziani uccisi a Gaza secondo Israele

Secondo le autorità sanitarie palestinesi, gli ultimi raid su Gaza hanno ucciso 166 persone, portando il bilancio della guerra a oltre ventimila morti e cinquantamila feriti, la maggior parte donne e minorenni.

Tra questi ci sono 7.842 miliziani, ha riferito il generale dell'Idf, Eliezer Toledano, durante una riunione del gabinetto di guerra a Gerusalemme. Il conteggio, secondo il generale, si basa sui risultati di attacchi mirati e i rilevamenti nei combattimenti sul campo.

L'IDF ha diffuso il nome di un altro soldato ucciso in combattimento a Gaza domenica. Si tratta del maggiore Aryeh Rein, 39 anni

Netanyahu, bilancio di soldati morti "pesante"

Israele ha confermato anche un totale di 153 soldati morti dall'inizio dell'offensiva di terra a Gaza, quattordici da venerdì, oltre ai 1.200 civili uccisi negli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

"La guerra continuerà fino a quanto tutti gli obiettivi di Israele saranno raggiunti," ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una telefonata sabato con il presidente americano Joe Biden. Netanyahu ha lamentato tuttavia il "prezzo pesante" pagato finora dai militari.

Biden è tornato ad ammonire invece Israele sulla "necessità cruciale" di proteggere i civili, dopo che gli Stati Uniti, astenendosi dal voto, hanno consentito venerdì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di approvare una risoluzione che chiedere misure "per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità".

Stiamo approfondendo la guerra nella Striscia di Gaza. Continueremo a lottare fino alla vittoria completa su Hamas

La speranza di una tregua egiziana

Una delegazione di Hamas, guidata dal leader Ismail Haniyeh, è tornata in Qatar dal Cairo con una proposta per un cessate il fuoco in tre fasi. Rappresentanti del Movimento per il Jihad islamico, il secondo maggiore gruppo armato di Gaza, sono invece ora in Egitto per discutere la proposta. Lo riportano diversi media arabi.

La prima fase prevede l'avvio di una tregua di due settimane e lo scambio di quaranta ostaggi israeliani con 120 prigionieri palestinesi, in particolare donne, minori e uomini anziani, secondo il media saudita Asharq.

Nella seconda fase avrebbero luogo negoziati tra i palestinesi per formare un governo tecnico per supervisionare gli aiuti e la ricostruzione futura di Gaza. Infine, nella terza fase, si arriverebbe a un cessate il fuoco totale, che porterebbe al rilascio di tutti gli ostaggi e di detenuti nelle carceri israeliani con un profilo più alto, oltre che al ritiro dell'esercito israeliano dalle principali città di Gaza.

Una fonte israeliana ha detto a Maariv che alcuni elementi della proposta erano inaccettabili. Tuttavia, "l'iniziativa egiziana potrebbe portare a negoziati"

In attesa di una tregua che consenta dunque un pieno dispiegamento dell'assistenza umanitaria a Gaza, la popolazione fatica a reperire acqua non contaminata per bere e cucinare in sicurezza.

"Quest'acqua non va bene nemmeno per la pulizia, ha germi, contiene malattie," si lamenta Abu Al Biri, un residente di Jabalia nel nord della Striscia.

Un adolescente invece è stato ucciso dalle forze di sicurezza di Hamas a Rafah, nel sud della Striscia, nell'assalto da parte della folla a un camion di cibo e altri aiuti.

Il sole della libertà sta sorgendo ed è quasi a portata di mano Mahmoud Abbas Presidente Anp

Nonostante la tragedia in corso e le prospettive sempre peggiori per Gaza, il presidente dell'Autorità nazionale Palestinese ha promesso che arriverà a breve uno Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale.

"Il sangue, i sacrifici e la sofferenza eroica del nostro popolo sono la via verso la dignità e la libertà. Il sole e uno Stato indipendente e sovrano sono dietro l'angolo" ha detto Mahmoud Abbas, conosciuto anche con il nome di guerra Abu Mazen, in un discorso di Natale domenica ai palestinesi.