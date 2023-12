Oded Balilty/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Di Euronews Agenzie: Ansa

Migliaia sono scesi in piazza in Israele per chiedere il ritorno degli ostaggi trattenuti da Hamas. Familiari ed ex ostaggi hanno chiesto il cessate il fuoco. Aumenta, intanto, il numero dei soldati israeliani morti nella Striscia di Gaza