Di Euronews

Una 32enne statunitense con utero didelfo ha partorito due bambini. La condizione coinvolge lo 0,3% delle donne. Le probabilità che la gravidanza riesca sono molto basse

Una 32enne, residente in Alabama, negli Stati Uniti, ha dato alla luce due bambini, uno mercoledì e uno giovedì, dopo averne portato uno in ogni utero. La neomamma ha l'utero didelfo e due cervici, una condizione resgistrata nello 0,3% delle donne.

Cos'è l'utero didelfo

Alla neomamma è stato diagnosticato un doppio utero, chiamato anche utero didelfico, quando aveva 17 anni. Questa rara condizione congenita si verifica nello 0,3% delle donne, secondo un rapporto pubblicato dall'Università dell'Alabama a Birmingham. Secondo lo studio, esiste una "possibilità su un milione" di avere un bambino in entrambi gli uteri, nota come gravidanza dicavitaria.

Madre e bambini in buona salute

La bambina più grande, Roxi, è nata martedì, mentre Rebel è arrivata mercoledì. La madre orgogliosa ha dichiarato alla tv WVTM13 che sia lei che i neonati sono in buona salute. Suo marito, Caleb, era con lei in ospedale. "È stato il primo momento in cui siamo stati tutti e quattro insieme", ha detto la 32enne.