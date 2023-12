Di Euronews

Un poliziotto è riusciuto a far arrestare trafficanti di droga grazie al travestimento da Babbo Natale. Non è la prima volta che la polizia peruiana riesce a sgominare le bande di spacciatori con questa tecnica

Nella città di Huaral, in Perù, un agente di polizia travestito da Babbo Natale ha fatto irruzione in un covo di una banda di criminali, lasciandoli così sorpresi che non hanno opposto alcuna resistenza. Due sospetti sono stati arrestati e sono state sequestrate marijuana e cocaina.

Il travestimento è stato utilizzato non solo per l'assalto finale, ma anche per intrufolarsi nei quartieri criminali senza allarmare i membri delle bande.

Polizziotti travestiti da Babbo Natale per operazioni antidroga

Non è la prima volta che la polizia antidroga peruviana usa questo trucco. L'anno scorso, più o meno alla stessa ora della vigilia di Natale, sono riusciti a sequestrare seimila buste di pasta di cocaina, più di cento buste di cocaina e circa trecento buste di marijuana.