Migliai di visitatori alla Fiera dei desideri in Perù. Il tradizionale evento di inizio anno vede gli sciamani impegnati a benedire piccoli talismani portafortuna

Al via venerdì 29 dicembre la tradizionale Fiera dei Desideri di Lima, in Perù. Già nel primo giorno un migliaia di acquirenti speranzosi ha visitato la fiera. Per una piccola somma di denaro, è possibile rivolgersi agli sciamani indigeni per chiedere protezione contro la sfortuna nel 2024.

Sciamani peruviani puliscono il corpo dalla negatività

Gli sciamani eseguono una pulizia spirituale attraverso rituali con fiori e profumi e usano persino le uova per ripulire il corpo dalle cose negative.Durante questa fiera, tutti gli oggetti e gli obiettivi che le persone desiderano per l'anno sono rappresentati in miniatura. Gli oggetti in vendita includono case e auto in miniatura, certificati di buona salute, diplomi universitari e denaro.

Cosa sono gli alasitas peruviani

I piccoli oggetti, chiamati "alasitas", che nella lingua indigena aymara significa "comprami", devono essere **benedetti da uno sciamano prima di finire nelle mani del desiderante.**Queste tradizioni e pratiche sono ancestrali e ripetute da diverse popolazioni indigene delle Ande, soprattutto in Perù e Bolivia e in alcune zone a nord del Cile e dell'Argentina.La fiera sarà aperta fino al 31 gennaio.