Spari a Praga, alla Charles University Faculty of Arts: ci sono vittime. Alcuni studenti sono chiusi nelle aule, altri sono stati evacuati

Sparatoria in centro a Praga, in piazza Jan Palach, presso la Charles University Faculty of Arts. È di dieci morti e una trentina di feriti, di cui nove in modo grave, il bilancio provvisorio della sparatoria nella facoltà di Lettere dell'Università Carlo di Praga. Lo riferisce la portavoce dei Servizi di pronto soccorso Jana Postova. La polizia ha confermato che l'assalitore armato è stato "eliminato".

Il ministro degli Interni ceco Vit Rakusan ha confermato alla televisione pubblica ceca che la persona che ha aperto il fuoco è stata eliminata. Rakusan ha aggiunto che non ci sono altri tiratori a piede libero e che non c'è un ulteriore pericolo imminente, ma ha esortato i cittadini a collaborare con la polizia.

La dinamica della sparatoria

La polizia ha dichiarato che gli agenti sono stati dispiegati a causa di una sparatoria in una scuola in piazza Jan Palach. Il dipartimento di filosofia dell'Università Carlo, che si trova nella piazza, è stato evacuato, ha dichiarato il sindaco di Praga Bohuslav Svoboda.

La piazza è stata isolata, mentre la popolazione è stata invitata a lasciare le strade circostanti e a rimanere in casa. Jana Postova, portavoce del servizio di soccorso di Praga, ha confermato che numerose persone sono rimaste ferite, ma non ha fornito dettagli.

Su X gli studenti dell'università stanno postando immagini dalle classi nelle quali sono barricati. Sono al corrente che l'attentatore è stato eliminato e rimangono in attesa di essere evacuati dalle forze di polizia.

Al momento sono "bloccato nella mia classe a Praga. L'assassino è morto, ma stiamo aspettando di essere evacuati. Pregando per uscirne vivo. Ho chiuso a chiave la porta prima che l'assassino tentasse di aprirla", ha scritto su X Jakob Weizman. Il post fissato in alto nel suo profilo è quello della laurea in giornalismo conseguita proprio all'Università Carlo lo scorso 7 dicembre.