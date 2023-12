Sfollati del terremoto ricevono cibo da un volontario in un insediamento temporaneo nel villaggio di Chenjiacun, nella provincia del Gansu - Diritti d'autore AP/Chinatopix

Di Euronews

Il terremoto di lunedì ha causato un'emergenza per circa 87mila persone nelle province del Gansu e del Qinghai. La Protezione civile installa prefabbricati per riparare la popolazione dalla temperatura sotto zero