Video. Cina, Ad Harbin lo spettacolare festival del ghiaccio e della neve

Ad Harbin, nel nord-est della Cina migliaia di turisti sono accorsi in città per godersi il festival del ghiaccio e della neve.

Harbin è diventata una delle destinazioni turistiche più ambite della Cina quest'inverno. Qui, un'area di 140mila metri quadrati sul fiume Songhua ghiacciato è stata trasformata in un parco di ghiaccio e neve, dove i visitatori possono praticare attività come il pattinaggio su ghiaccio e lo slittino, oltre a gite in motoslitta e slitte.

Secondo le autorità locali, Harbin, la capitale della provincia di Heilongjiang, ha accolto quasi 3,05 milioni di visitatori durante i tre giorni di vacanza di Capodanno, molti dei quali attratti dalle grandiose e intricate sculture di ghiaccio. Molti turisti provengono dal sud della Cina, dove raramente nevica.

Sia il numero di turisti che l'ammontare delle entrate turistiche hanno superato le cifre del 2019, segnando un picco storico. I dati del dipartimento del Commercio della città mostrano una crescita significativa del 129,4% nei settori dell'alloggio e della ristorazione durante il periodo.