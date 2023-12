Cairns, centro turistico da 150mila abitanti e porta d'accesso alla Grande barriera corallina, è stata la città più colpita. L'aeroporto è stato chiuso, strade e linee ferroviarie sono state interrotte e 14mila tra case e aziende sono rimaste senza corrente

Lunedì un'alluvione improvvisa ha colpito lo Stato del Queensland, nel nord-est dell'Australia, dopo che il ciclone tropicale Jasper ha toccato terra con venti devastanti e pioggia battente.

L'acqua ha travolto molti centri abitati, portando tra le strade anche i coccodrilli. Più di 300 persone, riparatesi sui tetti, sono state evacuate durante la notte dalla squadre di soccorso e sono stati inviati elicotteri militari per aiutare le aree isolate. Le autorità hanno dichiarato che non ci sono stati morti o feriti gravi.

Nove persone, tra cui un paziente di sette anni, si sono rifugiate sul tetto di un ospedale nell'insediamento aborigeno di Wujal Wujal. L'amministratore delegato del Wujal Wujal aboriginal shire council ha detto che la città di 300 abitanti è un "mare di acqua sporca e fango". "Ora ci sono anche coccodrilli che nuotano in quell'acqua", ha aggiunto.

Anche nella cittadina rurale di Ingham sono stati avvistati coccodrilli in agguato nelle acque alluvionali, ha dichiarato il politico locale Nick Dametto.

Secondo i servizi di emergenza, Cairns, centro turistico da 150mila abitanti e porta d'accesso alla Grande barriera corallina, è stata la città più colpita dalle inondazioni. Le principali autostrade che portano in città sono allagate, l'aeroporto è stato chiuso e le linee ferroviarie sono state interrotte. Già 14mila tra case e aziende sono rimaste senza corrente, ora le autorità temono che la città possa perdere l'acqua potabile.

"Questo livello di precipitazioni è di livello superiore", ha dichiarato lunedì il premier del Queensland Steven Miles ai giornalisti. "Abbiamo schierato letteralmente tutte le barche su cui abbiamo potuto mettere le mani a Cairns per evacuare coloro che non potevano evacuare da soli in sicurezza", ha aggiunto.

Con ulteriori piogge previste per lunedì, il tesoriere del Queensland Cameron Dick ha dichiarato che il disastro in corso avrà un "impatto miliardario" sullo Stato.