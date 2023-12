Donald Tusk verrà eletto nuovo leader della Polonia dopo che la maggioranza non ha riconfermato Mateusz Morawiecki

Il premier polacco incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia in Parlamento per formare un nuovo governo. A questo punto, la camera bassa, guidata da una maggioranza pro Ue, conferirà al suo leader, Donald Tusk, l'incarico per un nuovo esecutivo. La svolta pone fine a otto anni di governo del partito nazionalista Diritto e giustizia (Pis).

"Sistemeremo tutto insieme", promette Tusk parlando al parlamento polacco dopo aver vinto il voto per diventare primo ministro. Donald Tusk ha ringraziato i polacchi e ha detto che il suo nuovo governo “correggerà i torti” in modo che tutti “possano sentirsi a casa”.

Il parlamento polacco con 266 voti a favore di Tusk e solo 190 contro, su 460 seggi in totale, ha respinto il premier uscente, aprendo cosi la strada alla nascita del nuovo esecutivo. Secondo la costituzione polacca nel caso di bocciatura del premier indicato dal presidente sono i deputati a indicare il successore.

Il voto è stato un passo fondamentale nella transizione di potere nel parlamento polacco, dove i leader uscenti hanno letto le loro dichiarazioni di addio mentre la maggioranza dei legislatori si preparava a eleggere Tusk.

Il cambio di potere in Polonia è sentito come di fondamentale importanza per i 38 milioni di cittadini della nazione dell'Europa centrale.

I sostenitori del partito uscente, Diritto e Giustizia, tuttavia, temono invece che il nuovo governo promuova politiche più liberali, in conflitto con molte delle loro idee conservatrici.

L'unione europea ha invece accolto con favore la nomina di Tusk, nella speranza di instaurare con la Polonia un dialogo più duraturo. Nel 2007, dopo una dura campagna elettorale, ha sconfitto il partito conservatore al potere ed è diventato primo ministro del governo. Nei suoi sette anni di governo, la Polonia crebbe di quasi il 20%, un successo senza precedenti in Europa.

Come cambia il panorama con la guerra in Ucraina

Il governo uscente della Polonia è stato inizialmente uno dei più forti alleati di Kiev dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia l'anno scorso, ma i legami sono peggiorati a causa della concorrenza economica dei produttori alimentari e dei camionisti ucraini che hanno fatto arrabbiare i polacchi, i quali sostengono che i loro mezzi di sussistenza sono minacciati.

Già presidente del Consiglio europeo dal 204 al 2019, Tusk ha in programma di recarsi a Bruxelles per un vertice dell'Ue nel corso della settimana, dove si terranno discussioni cruciali per il futuro dell'Ucraina. Le sue posizioni vicine all'Ue fanno ben sperare per un dialogo aperto rispetto all'invasione russa di Kiev.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, stretto alleato della Russia, chiede che l'adesione dell'Ucraina all'Ue e i miliardi di euro di finanziamenti destinati al Paese devastato dalla guerra siano tolti dall'agenda.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con Tusk, dicendo che "il futuro dell'Ucraina e della Polonia risiede nell'unità".