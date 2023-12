Gli adolescenti hanno dichiarato di non sapere che il docente sarebbe stato decapitato dal giovane ceceno radicalizzato

Un tribunale minorile francese ha condannato sei adolescenti per il loro coinvolgimento nella decapitazione di Samuel Paty, docente ucciso davanti alla scuola in cui insegnava nel 2020.

Paty fu stato assassinato dopo aver mostrato alla sua classe vignette del profeta Maometto durante un dibattito sulla libertà di espressione. L'aggressore, un giovane ceceno che si era radicalizzato, fu ucciso dalla polizia.

Il tribunale ha giudicato cinque degli imputati, di 14 e 15 anni all'epoca dell'attacco, colpevoli di aver sorvegliato l'insegnante e di averlo identificato per l'aggressore.

Un altro imputato, 13 anni all'epoca, era accusato per aver mentito sul dibattito in classe in un commento diffuso sui social, aggravando il risentimento e la rabbia nei confronti di Paty.

A tutti sono state inflitte pene detentive brevi o sospese. Gli adolescenti hanno dichiarato di non sapere che l'insegnante sarebbe stato ucciso.