Operazione dalla notte nella piazza principale di Ramallah. Arresti a Betlemme, Hebron e in altre città della Cisgiordania. Nuovi bombardamenti a Gaza. Si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu

PUBBLICITÀ

I soldati israeliani hanno compiuto in un'incursione nella centralissima piazza Al-Manara a Ramallah, la capitale amministrativa palestinese. Nelle prime ore del mattino di venerdì i militari presidiavano ancora la zona, secondo l'emittente Al-Jazeera.

I militari hanno usato gas lacrimogeno e granate sonore, ma non hanno incontrato alcun tipo di resistenza, secondo il corrispondente da Ramallah dell'emittente qatariota.

Ci sono stati arresti da parte dell'esercito israeliano anche a Betlemme e nei pressi di Hebron, secondo l'agenzia palestinese Wafa. Altri scontri tra militari e miliziani si sono consumati a Jenin, Nablus e Tulkarem secondo l'Institute for the study of war.

Almeno tre persone sono rimaste uccise nel campo profughi di Faraa, a nord-est di Nablus, hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera.

Dal 7 ottobre in Cisgiordania si sono contati 266 morti e oltre tremila feriti, secondo il ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas.

Nella notte sono proseguiti i bombardamenti su tutta la Striscia: a nord a Gaza city, nel centro a Nuseirat e nel sud in varie aree di Khan Younis e di Rafah, con diverse vittime.

Nella città di Khan Younis sono in corso da giorni intensi combattimenti tra l'esercito israeliano e i miliziani di Hamas e degli gruppi armati palestinesi.

L'Idf ha aggiornato il bilancio dei soldati morti a 96 dall'inizio dell'offensiva di terra, dopo la morte di altri militari nelle ultime ore, incluso il figlio dell'ex capo di stato maggiore, Gadi Eisenkot, Gal di 25 anni.

Quale futuro per gli sfollati?

Giovedì sono entrati a Gaza 69 camion di aiuti, rispetto ai duecento circa al giorno durante la tregua, ha detto l'ufficio delle Nazioni unite per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha)

Dopo la decisione del gabinetto israeliano di permetterne l'ingresso, giovedì sono entrati anche 61 mila litri di carburante, secondo l'Ocha.

Il programma di assistenza delle agenzie delle Nazioni unite a Gaza di fatto "non è più funzionante" ha avvertito il responsabile umanitario delle Nazioni unite, Martin Griffiths.

"Se si pianifica una consegna umanitaria a Gaza oggi, si deve prevedere la possibilità che venga interrotta, che venga attaccata, che venga saccheggiata, che venga fermata, che venga deviata, che non abbia successo" ha detto Griffiths.

Il segretario generale @AntonioGuterres ha invocato l'articolo 99 della @CARTA DELL'ONU con un messaggio chiaro: evitare una catastrofe umanitaria. Quando è troppo è troppo: i combattimenti devono finire. Il sistema umanitario è sull'orlo del collasso

Israele ha dichiarato che nei prossimi giorni aprirà il valico di Kerem Shalom per consentire l'ingresso degli aiuti a Gaza, chiuso dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

La situazione sembra sempre più complicata per i circa due milioni di sfollati interni causati dal conflitto. Con le nuove evacuazioni ordinate nell'area di Khan Younis, quasi l'intera popolazione di Gaza si avvicina al confine con l'Egitto.

"I palestinesi non dovrebbero essere spostati con la forzadal loro territorio, è inaccettabile ed è una violazione del diritto umanitario" ha dichiarato alla Cnn il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry.

L'Egitto ha rafforzato la presenza militare al confine con Gaza per evitare un esodo di massa di profughi verso la penisola del Sinai.

Venerdì si riunisce il Consiglio di sicurezza Onu su richiesta del segretario generale Guterres per raggiungere un nuovo cessate il fuoco.

In attesa di vedere se gli Stati Uniti useranno il potere di veto su una risoluzione, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha rinnovato giovedì il supporto americano al collega israeliano Gallant, chiedendogli tuttavia "un maggiore impegno per proteggere i civili a Gaza" e per "frenare la violenza dei coloni estremisti in Cisgiordania".

PUBBLICITÀ

Attacchi da Libano e Siria verso Israele

Almeno tredici attacchi sono arrivati nelle ultime ore dal fronte nord, dieci da parte di Hezbollah dal Libano meridionale, gli altri dalla Siria. Un civile israeliano è morto.

Giovedì il premier israeliano Netanyahu, in visita alle truppe stanziate nell'area, aveva avvertito: "Se Hezbollah fa un passo falso, trasformeremo Beirut in una Gaza".