Di Maria Michela D'Alessandro

Secondo media israeliani decine di miliziani di Hamas si sarebbero arresi. L'Idf diffonde le immagini degli uomini bendati, seminudi e in ginocchio. Hamas "17.177 morti in due mesi di guerra a Gaza”

PUBBLICITÀ

Decine di combattenti di Hamas si sarebbero arresi all'esercito israeliano nel nord della Striscia di Gaza, ha riferito nel pomeriggio del 7 dicembre il quotidiano israeliano progressista Haaretz. Le immagini e i video, prima pubblicati sui social media e attribuiti all'Idf, ritraggono decine di uomini in mutande mentre camminano, altri in ginocchio bendati e circondati da soldati israeliani. Secondo Al Jazeera gli uomini palestinesi sarebbero stati arrestati dalle forze israeliane, prelevati dalle scuole gestite dalle Nazioni unite nel nord di Gaza, poi spogliati e portati via.

Nel frattempo l'esercito israeliano e lo Shin Bet hanno fatto sapere oggi che due alti dirigenti di Hamas sono stati uccisi alcuni giorni fa in un raid aereo in un centro di comando. Si tratta di Abdel Aziz Rantisi dell'unità dell'Intelligence militare, responsabile delle informazioni sul campo nella Striscia che aveva partecipato alla programmazione dell'attacco del 7 ottobre. Insieme a lui ucciso ancheAhmed Aiush, "un operativo terrorista dell'unità osservazione del Battaglione 'Carrara'". Il centro di comando colpito - ha spiegato il portavoce militare - "era responsabile dell'intelligence sul campo per tutta la Striscia e serviva come postazione significativa di Hamas per dirigere le attività di combattimento e di supporto agli attacchi ai soldati".

Unrwa: la situazione a Gaza è disperata, impossibile consegnare aiuti

A Gaza, il ministero della Sanità ha fatto sapere che in due mesi di guerra i bombardamenti israeliani nella Striscia hanno ucciso 17.177 persone, il 70% delle quali donne, bambini e minorenni. Nelle ultime 24 ore i morti sarebbero 350.

"I pesanti bombardamenti e la ripresa delle operazioni militari hanno reso la situazione a Gaza disperata", ha scritto l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi. La denuncia dell'Unrwa è sulle condizioni inesistenti per consegnare gli aiuti ormai insufficienti per soddisfare i bisogni della popolazione allo stremo. Inoltre, le operazioni dell'Agenzia vengono soffocate e i rifugi sovraffolati.

Netanyahu, se Hezbollah iniziasse una guerra, Beirut e Libano meridionale come Gaza e Khan Yunis

Nel pomeriggio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che se Hezbollah iniziasse una guerra totale contro Israele, "allora da solo trasformerebbe Beirut e il Libano meridionale come Gaza e Khan Yunis". Le dichiarazioni di Netanyahu sono arrivate durante una riunione operativa presso il Comando nord, alla quale hanno partecipato anche il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo di stato maggiore dell'Idf Herzl Halevi.