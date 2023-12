Di Euronews

L'appello ai diversi rappresentanti religiosi: "Diano il buon esempio lavorando insieme" per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi

Il Papa ha chiesto al mondo della COP28 di agire insieme per fermare il cambiamento climatico e raggiungere la pace nel mondo. Lo ha fatto in un videomessaggio in occasione dell'inaugurazione del primo Padiglione della Fede alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso a Dubai.

Il Pontefice punta a unire i diversi rappresentanti religiosi nello sforzo per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

"In questo momento il mondo ha bisogno di alleanze che non siano contro qualcuno, ma a favore di tutti. È importante che le religioni, senza cadere nella trappola del sincretismo, diano il buon esempio, lavorando insieme non per i propri interessi o quelli di una parte, ma per gli interessi del nostro mondo", ha detto Francesco.

Domenica i colloqui si sono concentrati sugli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana. Attivisti ed esperti esortano i leader mondiali a fare qualcosa per fermare 7 milioni di morti all'anno per l'inquinamento atmosferico e la diffusione di malattie come il colera e la malaria.