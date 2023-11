Dopo numerosi ostacoli e 17 giorni di attesa le operazioni di salvataggio sono a un punto di svolta. A breve I 41 operai intrappolati nella galleria crollata potranno tornare a casa. Per scavare a mano le autorità indiane hanno chiamato dall'India centrale una squadra di minatori specializzata

Si intravede la luce alla fine del tunnel per gli operai indiani intrappolati da più di due settimane dopo il crollo di una galleria in costruzione, nello stato indiano dell'Uttarakhand.

Sono stati liberati gli ultimi metri del tunneldai detriti che impedivano ai soccorritori di raggiungere i 41 operai intrappolati dal 12 novembre scorso. Ora il salvataggio sembra imminente, con gli uomini che potranno uscire già nelle prossime ore attraverso un tubo d'acciaio largo 90 centimetri, installato nel corso delle operazioni di soccorso. Gli operai saranno sistemati su delle barelle a rotelle e fatti uscire a uno a uno tramite il tubo.

Decine di soccorritori con corde, scale e barelle sono entrati nel tunnel per portare in salvo gli uomini. All'interno della galleria è stata anche allestita una struttura medica improvvisata, nel caso qualcuno avesse bisogno di cure d'emergenza.

Salvo ulteriori complicazioni, ora che sono stati perforati circa 60 metri di roccia il salvataggio dovrebbe essere imminente. Ci sono già 41 ambulanze ad aspettare gli operai per accertarne le condizioni di salute. Le strade circostanti sono state chiuse per oltre 30 chilometri per garantire il trasferimento degli uomini in ospedale, dove verranno visitati più a fondo.

I familiari dei 41 lavoratori si sono radunati all'uscita del tunnel per riabbracciare i propri cari e assisterli durante gli accertamenti medici. Anche una folla di curiosi è arrivata dai villaggi vicini per seguire il salvataggio

Operazioni di soccorso difficili

Fino a lunedì sera gli ingegneri militari indiani hanno scavato il terreno a mano per evitare ulteriori crolli e cedimenti della già precaria struttura. Per la riuscita delle operazioni è stata chiamata una squadra di minatori dall'India centrale, specializzati in questo tipo di scavi.

Oltre a essere soggetta a terremoti e inondazioni, l'area è nota per il terreno friabile e che rende alto il rischio di frane, un fattore che ha rallentato i soccorsi e ostacolato le operazioni di estrazione.

Tuttavia non si conoscono ancora con precisione i motivi del crollo. Dopo numerose proposte e diversi tentativi falliti di raggiungere i lavoratori intrappolati gli ingegneri hanno optato per la costruzione di un pozzo verticale, perforando il terreno dalla collina sovrastante il sito del crollo. Gli operai sono riusciti a rimanere in salute e a mantenere le forze grazie all'installazione di un piccolo tubo attraverso cui i soccorritori hanno potuto inviare loro cibo, acqua e medicinali.

La galleria a cui stavano lavorando gli operai fa parte dell'autostrada Char Dham, costata 1,5 miliardi di dollari. Uno dei progetti più ambiziosi del primo ministro Narendra Modi, volto a collegare quattro luoghi di pellegrinaggio indù attraverso una rete di strade di 890 km.

Il progetto è stato criticato da diversi esperti ambientali e alcuni lavori sono stati interrotti dopo che centinaia di case sono state danneggiate da diversi cedimenti del terreno.