60° anniversario dell'omicidio del presidente americano John F. Kennedy: una vicenda che ha tuttora molti lati oscuri

Sono passati 60 anni dall'assassinio del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, uno dei capitoli oscuri della storia politica americana.

Esponente dell'alta borghesia, laurea ad Harvard e fede democratica, Kennedy fu assassinato a Dallas mentre sfilava sulla sua limousine presidenziale, accompagnato dalla moglie Jacqueline Kennedy, seduta al suo fianco, sui sedili posteriori della decapottabile.

Le immagini di Jackie in tailleur rosa, che si getta sul marito dopo il colpo esploso che l'ha raggiunto alla testa, restano una fotografia indelebile.

La carriera politica di JFK era sembrata un crescendo rossiniano.

Stesso discorso per l'impegno politico dei fratelli - Bob (anche lui assassinato durante la campagna elettorale del 1968) e Ted, senatore del Massachusetts fino alla sua morte, nel 2009.

Kennedy è stato il 35° presidente degli Stati Uniti.

Nel tweet della JFK Library, biblioteca presidenziale dedicata a John Fitzgerald Kennedy: "Nell'episodio di questa settimana di Let Us Begin, lo storico Fredrik Logevall parla del viaggio finale del presidente Kennedy in Texas e delle conseguenze del suo assassinio".

Il principale sospettato dell'omicidio di John F. Kennedy, il presunto simpatizzante comunista Lee Harvey Oswald, venne ucciso prima di arrivare al processo.

Un'inchiesta ufficiale (Commissione d'inchiesta voluta dal presidente Lyndon Johnson) ha in seguito dichiarato la colpevolezza di Oswald, senza però stabilire alcun movente e lasciando campo libero ai dubbi.

Il presidente Joe Biden non ha contribuito a mettere la parola fine alle teorie cospirative con la sua decisione di rinviare, per motivi di sicurezza, la divulgazione di migliaia di file sulla vicenda.

Un altro Kennedy è attualmente in politica e corre per la presidenza degli Stati Uniti: è il no-vax Robert Kennedy jr.