Un punto di snodo cruciale per i migranti nei mesi scorsi, quando sono transitate decine di migliaia di persone, è di punto in bianco deserto. Il ponte che collega Ungheria e Slovacchia è al momento fuori uso e i controlli sono stati rafforzati

Negli ultimi tempi, i migranti sono quasi completamente scomparsi dal confine tra Ungheria e Slovacchia lungo il fiume Ipiľ. Quello che per mesi è stato uno snodo cruciale per il passaggio dei migranti tra i due Paesi, che ha consentito il transito a decine di migliaia di persone, ora è deserto.

In molti si recavano qui nella speranza di ottenere un permesso di soggiorno in Slovacchia. Alla fine di settembre "Ogni giorno arrivavano nuovi gruppi. Ma la situazione è completamente cambiata e la gente si chiede perché", spiega István Deák, l'ex sindaco del villaggio di Sečianky. "Circa due settimane fa tutto questo è quasi scomparso quasi da un giorno all'altro", racconta Deák, spiegando che questo è forse dovuto anche "Alle condizioni meteorologiche, a causa del fiume di confine, il lato ungherese e quello slovacco sono separati dall'Ipiľ".

Uno dei punti di passaggio più importanti per i migranti, infatti, era proprio la passerella pedonale di Ipeľské Predmostie. Da settembre, il paesaggio qui è cambiato radicalmente.

Condizioni meteo avverse e più controlli

Il piccolo ponte pedonale è attualmente impraticabile. Ci sono ancora alcune parti che spuntano dal fiume in piena nel mezzo, ma entrambe le estremità sono sott'acqua e l'area intorno è completamente sommersa dall'Ipel'. Chiunque voglia attraversare deve entrare nell'acqua fredda. Sono stati trovati alcuni calzini e sacchi a pelo nella zona, ma devono essere stati lasciati da prima secondo la gente del posto, che ora dice di sentirsi sollevata.

Gli abitanti "Erano chiaramente felici di questo, e comprensibilmente", racconta il sindaco di Ipeľské Predmostie, Viktor Lestyánszky, "Perché quando tre gruppi di 30 persone al giorno apparivano nel villaggio, magari di notte, era una fonte di preoccupazione, soprattutto per le donne del villaggio, o per le madri i cui figli piccoli dovevano camminare da soli fino all'autobus per andare a scuola".

Anche in una delle più importanti città di confine, Šahy, il numero di arrivi è diminuito drasticamente."Vengono, ma vengono sempre meno", dice una residente, "Non ci sono più tre o quattro tour al giorno. Ce ne sono di meno, per fortuna".

Alcuni ritengono che la polizia inviata qui dal nuovo governo abbia spaventato i migranti. E c'è anche chi pensa che l'Ungheria abbia smesso di inviare migranti dopo che l'alleato di Viktor Orbán, Robert Fico, è salito al potere.