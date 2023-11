L'Agenzia dell'Onu per i palestinesi interrompe temporaneamente gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, resi impossibili dai continui black out delle telecomunicazioni. 26 vittime in un bombardamento israeliano su un quartiere residenziale di Khan Yunis, considerata una roccaforte di Hamas

Secondo alcuni giornalisti presenti sul posto, l'esercito israeliano ha ordinato "entro un'ora" la completa evacuazione dell'ospedale Al-Shifa di Gaza.

Al momento, nella struttura, sono presenti migliaia di persone, tra personale medico, pazienti e - soprattutto - palestinesi che vi si sono rifugiati all'interno da giorni.

Aiuti impossibili

L'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (UNRWA) afferma di non poter più fornire cibo e rifornimenti a Gaza, poiché il quarto black out consecutivo delle comunicazioni rende impossibile contattare il personale a terra e coordinare le consegne, e le consegne stesse non sono possibili a causa di gravi carenze di carburante.

Secondo il portavoce del Segretario generale dell'ONU, Stéphane Dujarric, al valico di Rafah c'è un notevole arretrato di aiuti, che però non possono essere ritirati perché non ci sono camion a disposizione dell'UNRWA.

"Non abbiamo le informazioni più aggiornate sulla situazione complessiva a Gaza, proprio a causa dei problemi della rete di telecomunicazioni. Quando ciò accade, siamo completamente disconnessi dal nostro personale nella Striscia di Gaza. La stragrande maggioranza del nostro staff non riesce più a comunicare con noi", spiega dalla Giordania Juliette Touma, direttrice delle comunicazioni dell'UNRWA.

Juliette Touma, durante il suo intervento. Euronews

La stessa mancanza di carburante è, di fatto, responsabile del black out: il carburante per i generatori, che alimentano le apparecchiature di comunicazione, è finito.

Nella tarda serata di venerdì, secondo le autorità palestinesi di frontiera, è stato consegnato un carico di 17.000 litri di carburante per il fabbisogno della compagnia di telecomunicazioni PalTel.

Venerdì, i funzionari israeliani hanno concordato di consentire l’ingresso a Gaza di due camion carichi di carburante al giorno per le necessità delle Nazioni Unite, ma la quantità è solo la metà di quanto le Nazioni Unite hanno dichiarato di aver bisogno per svolgere le attività di base.

Attacco a Khan Yunis: almeno 26 vittime

Nel 43° giorno di guerra, un bombardamento aereo israeliano sul quartiere residenziale Hamad di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza ha provocato almeno 26 vittime, la maggior parte dei quali bambini, e 23 feriti.

Khan Yunis è considerata una roccaforte di Hamas: è la città natale di Hahya Sinwar, 61 anni, considerato lo stratega degli attacchi del 7 ottobre - tuttora ricercato da Israele - e di Mohammed Deif, il capo delle Brigate Ezzedim Al-Qassam, il braccio armato di Hamas.

Khan Yunis è stata teatro, il 3 novembre 1956, di un massacro (275 vittime) da parte dell'esercito israeliano, che i palestinesi hanno sempre giurato di voler vendicare.

L'esercito israeliano continua ad "espandere" le operazioni di terra contro Hamas e i suoi affiliati in diverse aree della Striscia, inclusa la ricerca e distruzione di impianti di produzione di armi e possibili siti di lancio di razzi, poiché - nonostante tutto - Hamas e Jihad islamica palestinese continuano a lanciare razzi verso Israele.

A Gaza, secondo il ministero della Sanità locale, i morti sono arrivati a più di 12.000, tra cui 5.000 minori.

"Bilancio umano indescrivibile"

"Il bilancio umano dell'assedio è indescrivibile Per quanto terribile sia la situazione a Gaza", ha dichiarato il capo degli Affari umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, a nome del Segretario generale Guterres", potrebbe ancora peggiorare molto. Temo seriamente che, se non agiamo adesso, il conflitto potrebbe allargarsi ulteriormente ad altre parti dei Territori palestinesi occupati".

La battaglia di Gaza sta, infatti infiammando, sempre più la Cisgiordania, dove Hamas ha dichiarato di voler esportare la guerramentre Israele continua con i suoi blitz.

Nelle ultime 24 ore i morti in scontri con l'esercito ebraico sono stati cinque a Jenin e due a Hebron, e decine di arresti sono stati compiuti in tutti i Territori.

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha tuttavia chiesto allo Stato ebraico di adottare misure "urgenti" per porre fine alla violenza dei coloni contro i palestinesi.

Anche al confine con il Libano la tensione resta altissima, con lanci da parte degli Hezbollah e fuoco israeliano di risposta.