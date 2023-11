Di Euronews

Il provvediemnto deve essere ratificato entro la mezzanotte di venerdì e garantirà i finanziamenti all'amministrazione federale fino a gennaio 2024

Martedì la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge provvisoria volta a evitare lo shutdown parziale dell'amministrazione federale.

Il Senato, a maggioranza democratica, deve ora votare la misura e il Presidente Joe Biden deve ratificarla entro la mezzanotte di venerdì 17 novembre per evitare lo shutdown.

La Camera ha votato 336 a favore e 95 contro il progetto di bilancio provvisorio. Si tratta di una vittoria per il nuovo speaker, Mike Johnson.

Questione rimandata

Il testo prevede una proroga dei finanziamenti al governo statunitense ai livelli attuali fino al 19 gennaio 2024, per coprirespese relative alla Difesa, sostegno ai veterani, trasporti, alloggi ed energia. La proposta non include aiuti aggiuntivi per Israele o l'Ucraina.

Il piano darebbe ai legislatori più tempo per tentare di negoziare e approvare i disegni di legge di spesa per l'intero anno, anche se le grandi divisioni partitiche renderebbero questo sforzo difficile e complicato. Johnson ha sostenuto che il suo piano impedirà al Congresso di approvare una legge di spesa massiccia a dicembre - uno scenario che si è verificato molte volte in passato, quando i legislatori si sono trovati di fronte a una scadenza proprio prima delle vacanze invernali.