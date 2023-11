Di euronews

Il divieto di un museo di Budapest, che impedisce ai minorenni di accedere a una mostra fotografica sul tema dell'omosessualità, accende il dibattito sull'opportunità o meno che i bambini possano fruire di determinati contenuti in forma artistica.

'Omosessualità in Brasile'. Questa foto è esposta al Museo di Etnografia di Budapest, ma può essere vista solo dai 18 anni in su . Un cordone nero assicura che nessun minore possa avvicinarsi in virtù della legge governativa sulla protezione dell'infanzia, che vieta di condividere con i minori le informazioni che si ritiene possano promuovere l'omosessualità.

Anche tra i passanti intervistati qualcuno è d'accordo:

"C'è un uomo e c'è una donna - dice una passante interpellata - e siamo fatti l'uno per l'altra. Quindi non si tratta di due donne insieme o di due uomini insieme perché, se viviamo in un mondo così, il pilastro della società - la famiglia - si rompe".

Ma c'è anche chi la pensa diversamente e ritiene che la rappresentazione artistica dell'omosessualità non rappresenti alcun pericolo per i bambini.

"Penso che l'arte - spiega una ragazza intervistata nei pressi del museo - non debba essere limitata a nessun livello".

La decisione del Museo Etnografico è arrivata poco dopo che il capo del Museo Nazionale è stato licenziato dal governo per essersi rifiutato pubblicamente di vietare ai minori l'ingresso alla mostra del World Press Photo con foto di persone LGBTQ.

L'inviato di Euronews ha chiesto spiegazioni alla direzione del museo , ha inoltrato le domande in merito al divieto d'ingresso ai minorenni , ma al momento della realizzazione del servizio nessuno aveva ancora risposto.