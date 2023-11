Di Andrew Naughtie

Il ritorno di un conflitto armato su larga scala in Europa ha spinto la Germania a rivedere radicalmente la propria politica di sicurezza

Con la Russia e l'Ucraina ancora impegnate in combattimenti dopo quasi due anni e un importante conflitto israelo-palestinese in corso, l'Unione europea e la Nato si stanno facendo strada in un nuovo caotico ordine di sicurezza mondiale e la più grande economia europea sta scuotendo le idee vecchie di decenni su quale sia il vero scopo delle sue Forze armate.

All'inizio della guerra in Ucraina, la Germania era inizialmente cauta nell'offrire a Kiev forniture militari dirette, ma poco dopo l'invasione della Russia il cancelliere Olaf Scholz ha riformulato gli obblighi morali della Germania di aiutare a resistere all'aggressione russa.

Nel suo discorso al Bundestag, detto Zeitenzwende o "punto di svolta", ha descritto la "guerra di Putin" in Ucraina come una guerra che rischiava di tornare ai giorni bui dell'Europa prima degli anni '40, alludendo alla storia della Germania e facendo pressione sui parlamentari affinché sostenessero l'invio di armi e rifornimenti a un alleato non Ue e non Nato.

"Molti di noi ricordano ancora i racconti di guerra dei nostri genitori o dei nostri nonni - ha detto - e per i più giovani è quasi inconcepibile la guerra in Europa, molti di loro danno voce al loro orrore.

La questione centrale è se si permette al potere di prevalere sulla legge: se permettiamo a Putin di riportare indietro le lancette dell'orologio al XIX secolo e all'era delle grandi potenze o se siamo in grado di tenere sotto controllo i guerrafondai come Putin, questo richiede la nostra forza".

Il discorso ha rappresentato una svolta importante non solo nel conflitto ucraino, ma anche nel modo in cui il governo tedesco discute di strategia militare, che data la storia del Paese sino al 1945 è stata a lungo un argomento difficile.

Sino agli ultimi anni, contribuire alla sicurezza mondiale attraverso la Nato anziché aumentare unilateralmente la potenza militare tedesca si è rivelato sufficiente per evitare di riaprire discussioni scomode su ciò che una Germania "forte" potrebbe significare per l'Europa.

German Chancellor Olaf Scholz, center, visits the Territorial Disposition Group capability demonstration, at Cologne-Wahn military airport, in Cologne, 23 October 2023 23 AP Photo

Dopo il discorso, i contributi della Germania all'Ucraina sono stati a volte discontinui, con lamentele da parte di Kiev e di altri partner europei secondo cui Berlino non si sta muovendo abbastanza velocemente per mantenere le sue promesse.

Ma con gli ucraini che faticano a respingere la Russia sul loro cruciale fronte sud-orientale, la Germania sta cercando di affrettare ulteriormente le cose: il ministro della Difesa, Boris Pistorius, parla ora della posizione della Germania in termini mai sentiti dalla riunificazione del Paese nel 1990.

Scrivendo di recente sul quotidiano Tagesspiel, Pistorius ha chiesto "cambiamenti fondamentali" per l'Esercito tedesco, Bundeswehr, che secondo lui ha bisogno di una grande riforma strutturale "per essere efficace e adatto alla guerra in futuro".

Questa formulazione è nettamente diversa dal modo relativamente timido in cui i governi tedeschi hanno affrontato il tema della forza militare negli ultimi decenni e nel finale Pistorius rincara la dose per aver messo a disagio molti pensatori e politici di Berlino.

"Abbiamo bisogno di un cambiamento di mentalità non solo nella Bundeswehr, ma anche nella politica e nella società - ha dichiarato Pistorius - è in gioco la sicurezza del nostro Paese e quindi la base della convivenza sociale, del progresso e della crescita economica. Come Stato e come società, dobbiamo essere in grado di difenderci e di essere resistenti per poter continuare a vivere in pace, libertà e sicurezza anche in futuro".

Pronti a combattere

Secondo l'esperta di politica di sicurezza tedesca Minna Ålander, che lavora presso l'Istituto finlandese per gli Affari internazionali, le parole di Pistorius sono state accolte con un certo stupore e resistenza da parte della sinistra del suo partito, i Socialdemocratici.

Molti suoi colleghi condividono una profonda avversione per la normalizzazione della guerra e sono allarmati dal fatto che Pistorius sia pronto a parlare in questi termini.

Tuttavia, ha anche dichiarato a Euronews che i problemi strutturali della Bundeswehr sono semplicemente troppo gravi perché il governo possa evitarli, viste le promesse già fatte: "Dopo l'estate c'è stata una sensazione di calo di slancio, ma la Germania è sotto pressione per mantenere l'impegno di inviare una brigata di 4.000 uomini in Lituania, come promesso da Pistorius".

German Defense Minister Boris Pistorius sits on a Leopard 2 tank during a visit at the Bundeswehr tank battalion 203 in Augustdorf, Germany. Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Al momento, la Bundeswehr non è in grado di organizzarla e probabilmente ci vorranno alcuni anni prima che la brigata sia completamente equipaggiata: questo non è il massimo per un Paese delle dimensioni della Germania.

È diventata anche una questione di prestigio: inoltre, la Germania ha fatto promesse molto alte per quanto riguarda i contingenti di truppe - 30.000 soldati, 85 navi e jet - quindi tutto questo è una sfida enorme considerando le condizioni della Bundeswehr al momento.

Gettare semplicemente denaro nella Bundeswehr non servirà se non si affrontano i problemi strutturali (soprattutto l'inefficienza)".

Tempo di pagare

La questione, ovviamente, non riguarda solo la Germania.

Ad incombere sul cambio di strategia è il requisito di spesa della Nato, ovvero l'obbligo per tutti i membri del trattato di spendere almeno il 2% del loro Pil annuale per la difesa.

La Germania storicamente non ha rispettato questo requisito, e Scholz ha accennato alla necessità di porvi rimedio nel discorso di svolta, ma non è ancora stato inserito in un bilancio a lungo termine.

Scholz ha ora ribadito questa promessa, affermando che la Germania inizierà a rispettare l'obiettivo "negli anni '20 e '30" - un impegno che potrebbe contribuire a prevenire un grave rischio per la legittimità dell'alleanza.

L'insufficienza della spesa dei membri europei della Nato è stata una fissazione per Donald Trump, che da presidente degli Stati Uniti si è spesso lamentato del fatto che la Germania, in particolare, si approfittava della spesa americana per la difesa e ha persino minacciato di ritirare migliaia di truppe di stanza nel Paese.

PUBBLICITÀ

"Fanno una fortuna con le truppe - ha detto a Fox News nel 2020 - costruiscono città intorno alle nostre truppe, ci lasceremo arricchire per primi".

Olaf Scholz meets Donald and Melania Trump at the G20 Summit in Hamburg, 2017. AFP

Con Trump in corsa per un altro mandato - e con un buon risultato nei sondaggi contro Joe Biden - gli ex consiglieri trasformati in critici hanno avvertito che, se dovesse essere rieletto, potrebbe cercare di mettere in pratica le sue precedenti minacce di far uscire del tutto gli Stati Uniti dalla Nato.

E se la Germania, la seconda economia dell'alleanza, non fosse ancora in grado di rispettare i suoi obblighi una volta che Trump sarà reinaugurato nel gennaio 2025, un ritiro dalla Nato sarebbe più facile per lui da vendere al partito repubblicano, sempre più isolazionista.

L'uscita degli Stati Uniti dalla Nato manderebbe in tilt l'ordine di sicurezza dell'Europa in un momento incredibilmente pericoloso e, come ha detto Ålander a Euronews, non è solo il conflitto in Ucraina a far capire la gravità della situazione: "Penso che l'attacco di Hamas e la guerra di Gaza abbiano avuto un enorme impatto sulla società e sulla politica tedesca, il passaggio alla retorica di Destra è stato immediato, soprattutto in materia di migrazione.

Ma c'è anche da dire che probabilmente dovremo essere pronti ad altri conflitti che potrebbero scoppiare nelle vicinanze dell'Europa, dato che il vecchio ordine di sicurezza si è dissolto".