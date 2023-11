Patrick Semansky/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Di Euronews - EFE

Joe Biden è sotto nei sondaggi per le presidenziali del 2024: il presidente americano è dietro Donald Trump in cinque dei sei Stati chiave degli Stati Uniti. Per il "New York Times", Trump avanti di 3-10 punti in Nevada, Georgia, Arizona, Michigan e Pennsylvania. Biden in vantaggio in Wisconsin