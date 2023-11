SAID KHATIB/AFP or licensors

L'ospedale di Gaza - Diritti d'autore SAID KHATIB/AFP or licensors

L'ospedale di Gaza - Diritti d'autore SAID KHATIB/AFP or licensors

Di euronews

Nei pressi dell'ospedale di Gaza, dove sono morti tra gli altri sette bambini prematuri per l'assenza di elettricità, sono in corso conflitti a fuoco tra israeliani e milizie palestinesi. La pioggia di proiettili renderebbe inutilizzabile il corridoio creato per il passaggio di pedoni e ambulanze