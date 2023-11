Di Euronews Agenzie: EFE, AFP

Gli organizzatori delle proteste affermano che cambiare il nome sarebbe un "segnale negativo" in un momento in cui "l'antisemitismo e l'estremismo di Destra sono in aumento"

Il progetto di una città della Germania orientale di rimuovere il nome "Anna Frank" da un asilo nido ha suscitato proteste nel Paese.

Le autorità di Tangerhütte hanno affermato che l'idea fa parte di una serie di cambiamenti pianificati che volevano introdurre un nuovo nome, ma hanno sottolineato che non sono state prese decisioni definitive.

Il presidente della Società tedesco-israeliana di Magdeburgo, Tobias Krull, ha affermato che un cambio di denominazione sarebbe un segnale sbagliato in un momento di crescente antisemitismo.

Il presidente del Comitato di Auschwitz, Christoph Heubner, ha scritto una lettera aperta alla città, in cui afferma che la rimozione del nome di Anna Frank è qualcosa che "può solo far temere per il futuro della cultura della memoria".

Difficile da spiegare ai bambini

Secondo un giornale locale, la direttrice dell'asilo, Linda Schichor, ha affermato che la storia di Anna Frank, giovane ebrea vittima dell'Olocausto, è difficile da trasmettere ai bambini.

A detta dei media locali, la direttrice riteneva che i genitori con un passato da immigrati non capissero il nome: "Volevamo qualcosa che non avesse connotazioni politiche", ha detto.

Il sindaco della città, Andreas Brohm, ha detto che se i genitori e i dipendenti volevano un altro nome, ciò avrebbe dovuto prevalere sulle considerazioni politiche.

Un giornale regionale aveva riportato la notizia secondo cui era stato deciso di cambiare il nome da AnneaFrank in "Weltendecker" (scopritori del mondo), ma Brohm ha detto che non era così.

Brohm ha inoltre affermato che la discussione non ha nulla a che fare con la situazione in Medio Oriente e che era già iniziata all'inizio dell'anno.

Tuttavia, il progetto di rinominare la scuola è stato criticato in particolare dal Comitato Auschwitz, il cui vice presidente esecutivo, Christoph Heubner, ha definito "idiote" le argomentazioni addotte, in una lettera aperta al sindaco e alla direzione dell'asilo.

"Se le persone sono disposte a mettere da parte la propria storia con tanta facilità, proprio in un momento in cui l'antisemitismo e l'estremismo di Destra sono in aumento, e se il nome di Anna Frank è considerato inappropriato sulla scena pubblica, non possiamo che essere preoccupati per la cultura della memoria nel nostro Paese", ha detto Heubner.

La storia di Anna Frank

Anna Frank nacque a Francoforte da una famiglia ebrea: nel 1933, dopo l'ascesa al potere dei nazisti, la famiglia fuggì nei Paesi Bassi dove, dopo l'invasione tedesca, si nascose tra il 1942 e il 1944.

In quegli anni, Anna scrisse un diario che sarebbe poi diventato uno dei libri più letti al mondo.

Anna Frank morì nel 1945 nel campo di sterminio di Bergen-Belsen, mentre suo padre sopravvisse all'Olocausto e pubblicò il suo diario dopo la guerra.

È stata considerata un simbolo della resistenza ebraica ai tempi della Germania nazista.