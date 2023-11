I bombardamenti hanno provocato anche incendi in due edifici e un'abitazione è stata danneggiata nel villaggio di Usatove, vicino a Odessa

L’Ucraina ha avviato un’indagine dopo l’attacco russo ad Odessa, nel sud del paese. I raid di Mosca con droni hanno causato almeno otto feriti. Secondo il governatore dell'oblast Oleg Kiper, citato su Telegram ha parlato di edifici distrutti compreso un museo d’arte storico e attrezzature speciali di scarico e veicoli che trasportavano grano.

Almeno 20 condominii sono stati danneggiati nell'attacco russo della notte scorsa contro la città di Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko, come riporta Ukrinform. "

L'attacco ha danneggiato 20 condominii, un museo d'arte, più di due dozzine di automobili e infrastrutture. I soccorritori del Servizio statale di emergenza hanno allestito un centro di riscaldamento e hanno fornito assistenza psicologica ai residenti per tutta la notte," si legge nel messaggio.

I bombardamenti hanno provocato anche incendi in due edifici e un'abitazione è stata danneggiata nel villaggio di Usatove, vicino a Odessa.

Intanto Kiev ha aperto anche un’inchiesta penale dopo l’attacco russo che ha ucciso 20 soldati durante una cerimonia di premiazione a Zaporizhzhia, affermando che la tragedia "poteva essere evitata".

Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "La cosa principale è stabilire tutta la verità su quanto accaduto e impedire che ciò accada di nuovo. Ogni soldato nella zona di combattimento - nell'area della ricognizione aerea e del fuoco nemico - sa come comportarsi all'aria aperta e come prendere cura della sicurezza. Ora l'indagine dovrebbe dare alle famiglie dei soldati deceduti e al pubblico risposte oneste su come è avvenuta la tragedia e quali ordini erano sbagliati."

Nel distretto di Bakhmut, la Russia afferma di aver distrutto attrezzature militari e posti di comando mimetizzati delle forze ucraine, mentre i missili da crociera ucraini hanno danneggiato una nave da guerra attraccata nella penisola occupata della Crimea.

Bombardamento russo nella regione di Kherson

Tre persone sono rimaste ferite oggi nel corso di bombardamenti russi su un distretto di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson Roman Mrochko.

Nell'attacco, avvenuto intorno alle 12:19 locali (le 11:19 in Italia), è stato colpito il distretto di Zelensky della città dalla riva sinistra del fiume Dnipro temporaneamente occupata. Due dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Si segnalano anche danni a case e strutture agricole.