Ucraina, Kharkiv presa di mira. Incendiati diversi edifici

Le sirene antiaeree hanno suonato in diverse regioni del Paese, ma la risposta ucraina, secondo Mosca starebbe minacciando un disastro nucleare nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia

La notte di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina nel Nord-est del Paese, è stata tempestata da un attacco massiccio di droni kamikaze. La polizia della regione, riporta l'Ukrainska Pravda, ha segnalato il lancio di almeno 10 velivoli senza equipaggio la cui caduta non ha provocato al momento vittime.

Nel raid è stata distrutta una scuola, che ha preso fuoco, e sono stati registrati incendi anche in un edificio residenziale, una stazione di servizio e un edificio amministrativo. Danneggiati anche alcuni fabbricati agricoli.

In tutto, secondo lo Stato maggiore ucraino, 38 droni kamikaze Shahed-136/131 e un missile aereo guidato Kh-59 hanno sorvolato i cieli dell'Ucraina. I sistemi di difesa antiaerea hanno abbattuto il missile da crociera e 24 velivoli senza equipaggio.

Ma le sirene hanno suonato anche in altre tre regioni centrali e negli oblast di Kherson e di Leopoli, vicino al confine con la Polonia.

La versione dei russi su Zaporizhzhia

Per il Cremlino l'Ucraina sta rischiando un disastro nucleare a causa della caduta di droni ucraini nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande centrale atomica d'Europa. L'impianto è sotto il controllo russo dall'inizio di marzo 2022, dispone di sei reattori VVER-1000 V-320 raffreddati e moderati ad acqua di progettazione sovietica contenenti uranio 235. Quattro dei reattori sono spenti mentre due dei reattori, il n. 4 e il n. 5, sono nella cosiddetta modalità "hot shutdown", secondo l'operatore russo dell'impianto.

"Il regime di Kiev continua a provocare con l'obiettivo di creare la minaccia di un disastro", sostiene il ministero della Difesa russo. Le azioni dell'esercito di Kiev, continua Mosca, minacciano anche "di interrompere la rotazione dei dipendenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica”.

Poco dopo aver inviato truppe in Ucraina nel 2022, le forze russe hanno preso il controllo della centrale. Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda di aver attaccato la stazione.

Parole scomode

Il comandante delle forze ucraine, Valeriy Zaluzhny, ha affermato in un'intervista all'Economist che quella che si svolge da più di seicento giorni è una guerra di "posizione" e di "logoramento" che favorirà la Russia, permettendole di riorganizzarsi e di minacciare non solo le forze ucraine ma "lo Stato stesso".

In molti hanno interpretato la dichiarazione come una prima ammissione che la controffensiva cominciata all'inizio di giugno non ha raggiunto i risultati sperati. Pochi giorni fa, in un lungo articolo sul Time, alcuni collaboratori del presidente Volodymyr Zelensky hanno riconosciuto le difficoltà nel continuare le ostilità, facendo risuonare come particolarmente ottimistica la convinzione del capo dello Stato su una possibile vittoria militare sul campo.

Le forze armate fanno fatica a reclutare riserve a causa della crescente insofferenza nei confronti di una guerra che si trascina senza significativi punti di svolta.

Parole che ora il comando russo usa a proprio vantaggio. Il portavoce della Difesa russa Dmitry Peskov, ha assicurato che "la Russia continua incessantemente la sua operazione militare speciale e tutti gli obiettivi fissati devono essere raggiunti".