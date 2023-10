Di Euronews

Sarà battuto all'asta da Sotheby's a Londra il 18 novembre

Grande fermento, è il caso di dirlo, tra gli amanti del whisky dopo l'annuncio che una delle bottiglie più preziose al mondo verrà messa all’asta.

Si tratta di un Macallan Adami 1926 sarà battuto all'asta da Sotheby's a Londra il 18 novembre e potrebbe raggiungere oltre 1,2 milioni di sterline...Un sapore da record

Jonny Fowle, Responsabile Whisky di Sotheby's: "Ho assaggiato una piccola goccia - una piccola goccia - di questo whisky . È molto ricco, contiene molta frutta secca come ci si aspetterebbe, molte spezie, molto legno. Ha 60 anni in rovere europeo scuro, come puoi vedere dal colore. Non è un whisky da prendere alla leggera. È un ricco è incredibile. "

Macallan Adami 1926 è il whisky scozzese più ricercato al mondo. Ha trascorso 60 anni in una botte ed è stato travasato poi in una delle 12 bottiglie con un'etichetta disegnata dall'artista italiano Valerio Adami nel 1993.