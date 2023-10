Una situazione sempre più incandescente dopo l’attacco all’ospedale di Gaza Le proteste divampano in molti paesi del Medio Oriente in solidarietà al popolo palestinese

Una situazione sempre più incandescente dopo **l’attacco all’ospedale di Gaza.**Le proteste divampano in molti paesi del Medio Oriente in solidarietà al popolo palestinese.

Migliaia di persone si sono radunate davanti all'ambasciata israeliana ad Amman in Giordania per protestare dopo l'esplosione mortale che ha ucciso centinaia di persone

Una folla inferocita si è radunata intorno alla sede diplomatica mentre alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad una bandiera israeliana. Un'ondata di rabbia destinata ad aumentare mentre il movimento libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha chiesto una “giornata di rabbia”.

Decine di palestinesi si sono scontrati con le forze israeliane nella città occupata di Hebron, in Cisgiordania. I manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Cisgiordania, da Nablus a Ramallah, bloccata da quando la sanguinosa furia dei militanti di Hamas del 7 ottobre ha innescato la guerra.

Dalla Cisgiordania all’Iraq. Cortei di protesta si sono svolte in piazza Tahrir, nel centro di Baghdad dove i manifestanti hanno cercato di attraversare il ponte Al-Jumhuriya verso la Zona Verde, dove si trovano le forze americane.

Migliaia di manifestanti si sono radunati davanti all'ambasciata francese a Tunisi chiedendo il licenziamento degli ambasciatori francese e statunitense. Proteste anche in Turchia a Istanbul dove i manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre circa 60 persone sono rimaste ferite, tra cui 43 agenti di polizia. 5 le persone arrestate mentre Ankara dichiarerà tre giorni di lutto nazionale.

Slogan contro Israele anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna in un clima sempre più teso, con uno scambio di accuse tra Hamas e Israele sull'esplosione all'ospedale.

er Hamas la colpa è di un raid di Israele. Ma l'esercito israeliano sostiene che a causare la tragedia sia stato un lancio fallimentare di un razzo da parte dei terroristi della Jihad islamica.

L'Organizzazione della Cooperazione islamica (Oci) ha denunciato i sostenitori di Israele per avergli concesso "impunità" nella guerra a Gaza. Il blocco di 57 Paesi a maggioranza musulmana ha "deplorato le posizioni internazionali che sostengono la brutale aggressione contro il popolo palestinese e garantiscono così l'impunità a Israele", si legge in una dichiarazione pubblicata dall'Oci dopo una riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri.

Nella stessa dichiarazione si accusa Israele di aver lanciato un razzo contro l'ospedale Ahli Arab di Gaza dove sono rimasti uccise 471 persone, secondo il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas. L'Oci, con sede nella città costiera saudita di Gedda, ha invitato la comunità internazionale "a ritenere l'occupazione israeliana responsabile di questi atroci crimini di guerra contro il popolo palestinese".