Parteciperanno al summit anche il ministro della Difesa israeliano, che presenterà un report sull'attacco di Hamas, e quello svedese

L'attacco di Hamas a Israele è in cima all'agenda dell'incontro di giovedì dei ministri della difesa dei Paesi Nato a Bruxelles. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin parteciperà al summit e si prevede che spingerà per ottenere un forte sostegno a Israele da parte dell'Alleanza.

Il Segretario generale Jens Stoltenberg sostiene che i paesi membri dovrebbero essere in grado di affrontare tutte le sfide che la Nato si trova ad affrontare. "Nel nostro incontro affronteremo un'ampia gamma di questioni: come sostenere l'Ucraina, la nostra deterrenza e difesa, le missioni e le operazioni della Nato in Kosovo e Iraq, e questa mattina saremo anche informati sugli orrendi attacchi terroristici contro Israele nel fine settimana da Hamas, saremo informati dal ministro della Difesa israeliano", ha dichiarato Stoltenberg nelle prime ore della mattinata.

È intervenuto anche il Segretario statunitense: "So che condividete la nostra indignazione per l'attacco terroristico contro Israele da parte di Hamas - ha detto Austin - e anche la nostra determinazione a sostenere il diritto di Israele a difendersi."

Durante l'apertura del vertice, Stoltenberg ha anche discusso con i ministri di Finlandia ed Estonia del recente sospetto sabotaggio del gasdotto sottomarino tra i due Paesi.

I ministri Nato, a cui si aggiungono appunto il ministro della Difesa israeliano e quello svedese, si riuniranno per tutta la mattinata. Alle 15:30 è prevista la conferenza stampa del Segretario generale Stoltenberg.