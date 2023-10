Rilevata questa mattina la falla che ha portato allo stop del gasdotto che va dalla Finlandia all'Estonia. I danni non sarebbero compatibili con un'alterazione del livello della pressione

È probabile che ci sia una mano esterna dietro alla perdita di gas che ha portato allo stop del Balticconnector.

Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha dichiarato questo 10 ottobre che una perdita che ha portato alla chiusura del gasdotto che va dall'Estonia alla Finlandia questo fine settimana è stata probabilmente causata da un elemento "esterno".

"È probabile che il danno sia al gasdotto che al cavo di telecomunicazione sia il risultato di attività esterne", ha detto Niinisto, dopo che in mattinata è arrivata la notizia del rilevamento della falla da parte della Guardia Costiera, nella zona economica finlandese.

Il capo dello stato ha detto che la causa del danno non era ancora chiara ed entrambi i paesi stavano cooperando in un'indagine in corso.

Niinisto ha detto di essere in contatto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha offerto l'aiuto dell'alleanza nelle indagini. "La Nato sta condividendo le informazioni ed è pronta a sostenere gli alleati interessati", ha detto Stoltenberg in un post su X.

Jens Stoltenberg: Incontro con il Presidente Sauli Niinisto sui danni alle infrastrutture sottomarine tra l'Estonia e la Finlandia. La Nato sta condividendo informazioni ed è pronta a sostenere gli Alleati interessati.

L'operatore della rete di gas della Finlandia, di proprietà dello Stato, Gasgrid, ha annunciato lo scorso 8 ottobre la chiusura del gasdotto per una sospetta perdita.

L'operatore ha affermato che "un insolito calo di pressione" è stato avvertito nel gasdotto che corre lungo il fondo marino del Golfo di Finlandia. Gasgrid ha poi aggiunto che il sistema di fornitura del gas finlandese rimane stabile, grazie a un impianto di gas naturale liquefatto galleggiante (Gnl) a Inkoo.

Insolite coincidenze

Alla fine di settembre 2022, una serie di esplosioni subacquee ha provocato la rottura di tre dei quattro gasdotti che compongono Nord Stream 1 e Nord Stream 2, l' importante condotto per le esportazioni di gas naturale russo verso l'Europa occidentale nel Mar Baltico.

Anche in quell'occasione le perdite si erano verificate nelle zone economiche esclusive di Danimarca, Svezia e Germania. I Paesi hanno quindi aperto un'indagine.

Commissionato nel 2019, il Balticconnector è ora l'unico canale di importazione di gas in Finlandia, escluso il Gnl, da quando le importazioni russe sono state fermate nel maggio 2022, in seguito dell'invasione di Mosca in Ucraina.

La Russia ha smesso di fornire gas dopo che la Finlandia ha rifiutato il pagamento in rubli, una condizione imposta ai "paesi ostili", compresi gli stati membri dell'Unione europea.

Un modo, dunque, per aggirare le sanzioni occidentali contro la banca centrale russa.

Il gas naturale rappresenta circa il 5% del consumo di energia della Finlandia. È utilizzato principalmente nell'industria, per il riscaldamento e nella produzione di energia.