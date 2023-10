Di Euronews

Vladimir Putin ha firmato un accordo per avere una base della flotta militare russa in Abcasia, regione separatista della Georgia. Il governo georgiano non ha accolto favorevolmente la notizia

I piani di Putin per il trasferimento della flotta russa non si fermano a Novorossijsk nella Russia meridionale. Dopo l'incontro con il presidente russo a Sochi, il leader della regione separatista georgiana dell'Abcasia, Aslan Bžania, ha annunciato la firma di un accordo per costruire una base navale nella regione di Ochamchire. Questo decisione è stata ampiamente criticata dal governo georgiano.

L'annuncio e il trasferimento provvisorio a Novorossijsk avviene dopo una serie di attacchi dell'esercito ucraino contro la flotta russa a Sebastopoli. Ma dietro quella che alcuni interpretano come una fuga verso la salvezza, altri vedono un primo passo per altre mosse.

Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, in un tweet ha dichiarato: " I documenti desecretati di intelligence pubblicati oggi mostrano che la Russia potrebbe utilizzare mine marittime per colpire la imbarcazioni di civili nel Mar Nero. Putin sta impedendo che il cibo arrivi alle persone più vulnerabili. Il mondo resta a guardare".

Un report segreto pubblicato giovedì dell’intelligence britannica suggerisce che la Russia possa effettivamente disseminare le mine in una vasta area del Mar Nero per impedire il traffico di carichi di grano ucraini. Altri temono che la Russia rafforzerà la presenza militare in Abcasiain in vista di una futura annessione del territorio georgiano.