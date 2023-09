USA: lo shutdown per ora è stato rinviato, ma non evitato

Di Euronews

Passa una legge-tampone grazie al fatto che i democratici votano con i repubblicani

PUBBLICITÀ

La proposta dello speaker della Camera Kevin McCarthy per evitare lo shutdown è passata alla Camera grazie al voto dei democratici. Ora la misura deve essere votata dal Senato, dove i dem hanno la maggioranza. Nella legge tampone presentata dallo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, e votata a larga maggioranza dai democratici non ci sono gli aiuti all'Ucraina. Questo era un punto critico per il partito di Joe Biden che, evidentemente, alla fine ha ceduto. La misura provvisoria è passata con 335 voti a favore e 91 contrari. L'unico deputato democratico ad aver votato contro è stato Mike Quigley dell'Illinois.

La svolta alla Camera Usa c'era stata qualche ora fa. Molti democratici hanno votato a favore della proposta dello speaker della Camera Kevin McCarthy per evitare lo shutdown alla mezzanotte di questo sabato, le 6 di mattina in Italia, e guadagnare altri 45 giorni per trovare un accordo sulla legge di spesa.