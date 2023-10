J. Scott Applewhite/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Diritti d'autore J. Scott Applewhite/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Jim Jordan non ce la fa neanche alla terza votazione alla Camera per l'elezione a Speaker. Il repubblicano alleato di Donald Trump non ottiene i 217 voti necessari per essere eletto alla guida della Camera bassa del Congresso. Jordan ha incassato 194 voti e ne ha perso 25 dei repubblicani.