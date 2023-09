Di euronews

Sarebbe il primo dal 2019 ma il 22° degli ultimi 50 anni. La mediazione del presidente Joe Biden e del presidente della Camera McKarty non è servita

È fallito anche il tentativo del presidente della Camera dei rappresentanti statunitense, Kevin McCarthy, di evitare lo shutdown, il blocco amministrativo dovuto al mancato varo della legge di Bilancio.

Con 198 voti a favore e 232 contrari bocciano il provvedimento che porta gli USA verso il blocco delle attività amministrative. Lo shutdown dovrebbe partire dalla mezzanotte di questo sabato.

Se non accadrà niente nelle prossime ore il Governo americano sarà costretto a chiudere i propri uffici, licenziando i dipendenti federali o chiedendo di lavorare senza stipendio. Non sarebbe la prima volta, l'ultima fu nel 2019 e il 22esimo degli ultimi 50 anni.

Martedì scorso il Senato degli Stati Uniti aveva trovato un accordo bipartisan nel tentativo di evitare lo stop ai servizi fino al 17 novembre, mantenendo gli attuali livelli di spesa per altre sette settimane (con 6 miliardi per l'Ucraina e altrettanti per le calamità naturali). Ma alla Camera, la maggioranza repubblicana non si è dimostrata disponibile al compromesso.

Lo scorso maggio, lo stesso presidente, Joe Biden, aveva trovato un accordo di massima sui finanziamenti con il repubblicano Kevin McCarthy. Ma i membri del Gop avevano escluso la possibilità di firmare l’intesa, minacciando di rimuovere lo stesso McCarthy .

L'impatto dello shutdoown sull'economia statunitense

L’impatto del blocco sull’economia americana dipenderebbe dalla durata. L'ufficio di bilancio del Congresso (Cbo) ha stimato che durante il periodo record di sospensione dei finanziamenti risalente al 2018-2019 (35 giorni) la misura, seppur parziale, costò 11 miliardi di dollari (circa 9,5 miliardi di euro) all’economia statunitense nel semestre successivo.

Sebbene l'approvazione del bilancio federale sia prerogativa del Congresso, i parlamentari americani non smetterebbero di percepire lo stipendio. A rimetterci sarebbero invece i restanti quattro milioni di dipendenti federali. Per tutta la durata dello shutdown, i loro stipendi verrebbero sospesi e alcuni di loro licenziati. Chi lavora in categorie considerate essenziali, come militari, agenti delle forze dell'ordine federali e dipendenti degli ospedali pubblici, dovrà comunque presentarsi al lavoro senza però ricevere lo stipendio.

Perché negli USA si rischia lo shutdown

Alla base della misura c’è una norma costituzionale, Antideficiency act, che vieta al Tesoro Usa di spendere soldi senza che prima venga approvata una legge. Un risultato che, a parte colpi di scena dell’ultimo minuto, sembra sempre più difficile da raggiungere visto che democratici e repubblicani continuano a litigare.