Slovacchia, la parabola nuovamente ascendente di Robert Fico

Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il politico slovacco Robert Fico - Diritti d'autore Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il politico slovacco Robert Fico - Diritti d'autore Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Elezioni in Slovacchia, Fico si ricandida: il profilo del politico con un dottorato in legge e la passione per la 'res pubblica'