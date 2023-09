Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

frame - Diritti d'autore Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

frame - Diritti d'autore Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Di euronews

Poliziotti uccisi in Francia davanti al figlio piccolo. A sette anni dal duplice omicidio, al via il processo al presunto complice. Abbattuto durante l'assalto delle forze speciali, l'attentatore aveva rivendicato il suo gesto in nome del sedicente Stato Islamico